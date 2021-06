Barack Obama tire la sonnette d’alarme sur l’érosion démocratique de l’Amérique

Alors que les États violets et rouges adoptent des lois sur la suppression des électeurs, que les républicains deviennent de plus en plus hostiles aux élections libres et équitables et que le Congrès reste incapable d’adopter une législation sur le droit de vote, l’ancien président Barack Obama tire la sonnette d’alarme sur l’érosion de la démocratie américaine.

« Nous tous, en tant que citoyens, devons reconnaître que le chemin vers une Amérique non démocratique ne se fera pas d’un seul coup. Cela se produit en une série d’étapes », a déclaré Obama à Anderson Cooper lors d’une interview diffusée sur CNN lundi soir.

Interrogé par Cooper si l’insurrection du 6 janvier et les efforts des républicains pour délégitimer les élections l’ont amené à croire que notre démocratie est en crise, Obama s’est dit inquiet.

“Je pense que nous devons nous inquiéter lorsqu’un de nos principaux partis politiques est prêt à adopter une façon de penser à notre démocratie qui serait méconnaissable et inacceptable il y a cinq ans ou dix ans”, a-t-il déclaré.

Dans un échange avec Cooper, Obama a souligné que la démocratie est tombée dans les urnes dans d’autres pays.

COOPER : La démocratie ne meurt pas toujours dans un coup d’État militaire. OBAMA : Oui. COOPER : La démocratie meurt dans les urnes. OBAMA : C’est exactement ça. Et Vladimir Poutine est élu avec une majorité d’électeurs russes, mais aucun d’entre nous ne prétendrait que c’est le genre de démocratie que nous voulons.

Ces commentaires, venant d’un ancien président, devraient servir de sonnette d’alarme à quiconque pensait que le départ de Donald Trump de la Maison Blanche en janvier avait mis fin à la menace existentielle pour la démocratie américaine qui a culminé avec l’insurrection du 6 janvier.

Ces menaces demeurent : le 44e président a raison de dire qu’il y a de bonnes raisons de s’inquiéter, étant donné que les républicains ont répondu à la défaite de Trump et à l’insurrection non pas par l’introspection, mais en poussant un programme antidémocratique visant à rendre encore plus difficile pour eux de perdre les élections dans le futur.

Fmr Prés. Obama à @AndersonCooper sur le GOP: «Je pensais qu’il y avait suffisamment de garde-fous institutionnellement pour que même après l’élection de Trump, vous auriez le soi-disant établissement républicain [step in]… nous n’avons pas vu cet établissement républicain dire attendez, faites une pause » pic.twitter.com/o9ZYGOoa0J – Anderson Cooper 360° (@AC360) 8 juin 2021

Le GOP adopte de plus en plus les tendances antidémocratiques

Les inquiétudes d’Obama surviennent environ un mois après qu’une analyse de FiveThirtyEight d’un récent sondage a indiqué que les gros mensonges du GOP sur les élections de 2020 – à savoir qu’une combinaison de fraude électorale et de modifications illégales des lois électorales des États a conduit Trump à se faire voler la présidence – sont ayant un impact corrosif, 70% des républicains pensant à tort que la victoire du président Joe Biden sur Trump était illégitime.

Et les choses ne vont probablement pas s’améliorer de sitôt, car Trump est maintenant de retour sur le circuit de la parole et de l’information par câble, poussant ces mensonges à chaque occasion.

Voici Trump mentant lors de son discours de samedi en Caroline du Nord que l’administration Biden est illégitime. Des trucs très dangereux. pic.twitter.com/8LQLgOuLFt – Aaron Rupar (@atrupar) 7 juin 2021

Et comme Obama l’a noté lors de sa rencontre avec Cooper, les républicains au niveau des États réagissent au gros mensonge en écrivant une législation qui fausse le processus de vote, comme l’a récemment expliqué Ian Millhiser de Vox :

D’une manière générale, il existe deux types de lois sur la suppression des électeurs. De nombreuses dispositions actuellement préconisées par les législateurs des États républicains rendent plus difficile le vote d’une certaine manière, par exemple en l’envoyant par la poste ou en le plaçant dans une boîte de dépôt. Ou bien ils opposent des obstacles procéduraux inutiles aux électeurs. Ces dispositions n’ont souvent d’autre but que de rendre le vote plus difficile, mais elles sont aussi obstacles non insurmontables. D’autres dispositions sont plus virulentes. Ils pourraient disqualifier des électeurs sans raison valable. Ou permettez aux responsables partisans de refuser de certifier une élection, même s’il n’y a pas de questions légitimes sur qui a gagné. Ou rendre si difficile pour certains électeurs, qui sont susceptibles de voter pour le parti qui n’est pas au pouvoir, de voter qu’il est presque impossible pour le parti au pouvoir de perdre.

C’est ce deuxième type qui a semblé inquiéter Obama lors de son entretien avec Cooper.

« Lorsque vous regardez certaines des lois qui sont adoptées au niveau législatif de l’État, où les législateurs disent essentiellement, nous allons retirer la certification des processus électoraux des fonctionnaires, vous savez, des secrétaires d’État, des personnes qui ne font que compter les bulletins de vote, et nous allons le remettre entre les mains de législatures partisanes, qui peuvent décider ou non que les votes électoraux d’un État devraient aller à une personne ou à une autre, et quand tout cela est fait dans le contexte d’un grand nombre des républicains ayant été convaincus, à tort, qu’il y avait quelque chose de louche dans les dernières élections, nous avons un problème », a-t-il déclaré.

En bref, Obama s’inquiète du fait que les républicains au niveau des États considèrent les résultats des élections comme des recommandations à prendre en compte, et non comme des mandats du peuple. Et ils utilisent de fausses allégations de fraude et de nouvelles lois pour se donner la possibilité de rejeter la volonté du peuple la prochaine fois que cela ne leur convient pas.

Ces problèmes ne sont pas nouveaux, mais deviennent de plus en plus préoccupants

Cooper a mentionné l’ascension de Sarah Palin en tant que figure proto-Trump pendant la campagne présidentielle de 2008 et a demandé à Obama s’il s’attendait à ce que « les esprits qui se cachent depuis longtemps aux abords du Parti républicain » ne « deviennent aussi sombres ».

Obama a dit qu’il ne l’avait pas fait, puis a parcouru un bref historique de la façon dont les républicains élus ont accueilli Trump à chaque instant – et continue de le faire même après avoir tenté désespérément de renverser le résultat d’une élection qu’il a perdue juste et carrée.

Je pensais qu’il y avait suffisamment de garde-fous institutionnellement pour que même après l’élection de Trump, vous auriez le soi-disant établissement républicain qui dirait : « D’accord, vous savez, c’est un problème si la Maison Blanche ne semble pas se préoccuper de la Russie. l’ingérence, ou c’est un problème si nous avons un président qui dit que, vous savez, les néo-nazis défilent à Charlottesville, il y a de bonnes personnes des deux côtés. Vous savez, c’est un peu au-delà de la pâleur. … Nous n’avons pas vu cet établissement républicain dire : « Attendez, arrêtez-vous, ce n’est pas acceptable, ce n’est pas ce que nous sommes », mais plutôt être intimidés pour l’accepter, et finalement culminer le 6 janvier, là où ce qui était à l’origine , “Oh, ne vous inquiétez pas, cela ne va nulle part, nous laissons juste Trump et les autres se défouler”, et puis soudain, vous avez maintenant une grande partie d’un Congrès élu qui soutient le mensonge qu’il y avait des problèmes avec le élection.

On pourrait dire que la surprise d’Obama à quel point le GOP est devenu “sombre” est naïve, d’autant plus que l’ascension de Trump au sein du parti en 2011 et ’12 était en grande partie le résultat des théories du complot raciste qu’il a poussé à propos de la citoyenneté d’Obama. Et cela fait longtemps que les républicains ont utilisé les lois de suppression des électeurs à des fins partisanes en rendant plus difficile le vote des populations à tendance démocrate.

Mais Obama a suggéré que la différence ces jours-ci est que très peu de républicains élus ont le courage de tenir tête à une base républicaine empoisonnée par la désinformation des médias de droite et sont plus soucieux de rester au pouvoir que de défendre la démocratie.

“Soudain, tout le monde était de retour en ligne”, a déclaré Obama, faisant allusion à la façon dont certains éminents républicains tels que le leader de la minorité parlementaire Kevin McCarthy ont d’abord réagi à l’insurrection en dénonçant Trump avant de faire rapidement le tour des wagons autour de lui. « La raison en est que la base croyait [Trump’s lies]. Et la base l’a cru parce que cela leur avait été dit non seulement par le président, mais par les médias qu’ils regardaient.

Bien qu’il n’y ait peut-être pas de solution miracle à la polarisation corrosive décrite par Obama, il a fait valoir, comme il l’a souvent fait, qu’essayer de s’engager personnellement avec des personnes avec lesquelles nous sommes en désaccord peut aider à rétablir un sentiment d’objectif national partagé.

« Cela ne se fera probablement pas au niveau fédéral. Cela impliquera probablement que les communautés trouvent des moyens de reconstruire ce sentiment de bon voisinage, travaillent ensemble, des conversations », a-t-il déclaré.

Comment créer un sentiment de communauté avec quelqu’un à ce point trompé par la propagande de droite qu’il achète des théories du complot sans preuves sur la fraude électorale massive ? C’est une question difficile à traiter, mais urgente, d’autant plus qu’il est peu probable que la nouvelle législation fédérale sur le droit de vote soit adoptée avant les élections de mi-mandat de l’année prochaine.