Barakaldo et Izarra en égalent un dans le Nuevo Lasesarre

23/05/2021 à 22:17 CEST

le Barakaldo et le Izarra ont terminé leur participation à la deuxième phase du deuxième match nul 1-1 ce dimanche Nouveau Lasesarre. le Barakaldo Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Haro Deportivo. Du côté des visiteurs, le Izarra il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui Leioa dans son stade et le Portugalete à l’extérieur, par 4-1 et 0-1 respectivement et a accumulé quatre victoires consécutives dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe locale a été placée en septième position, tandis que le Izarra il est arrivé à la troisième place à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

La deuxième période a bien démarré pour lui Barakaldo, qui a créé son lumineux avec un objectif dans son propre but de Endika à 55 minutes. Lié le Izarra avec un objectif de Roupie à 75 minutes, concluant la confrontation avec un score de 1-1 au tableau de bord.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Barakaldo ils sont entrés du banc Julen Lopez, Lander, Carlos, Rober Pitu Oui Obolskiy remplacer Bengoetxea, Grand, Iker, guerrier Oui Jon Urkiza, tandis que les changements par le Izarra Ils étaient Galicien, Sergio Sanchez, Pinillos, Santiago Molina Oui Ruben, qui est entré par Oli, Spahiu, Dario Guti, Vigne Oui Yoldi.

Dans le match, il n’y avait au total qu’un seul carton jaune pour l’équipe d’Estelle. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune pour Roupie.

Avec ce résultat, le Barakaldo il obtient 22 points et le Izarra avec 34 points.

Fiche techniqueBarakaldo:Rabanillo, Iker (Carlos, min.46), Bengoetxea (Julen López, min.46), Guerrero (Rober Pitu, min.46), Alain Ribeiro, Pablo Santana, Ajuriagoikoa, Grande (Lander, min.46), Etxeberría, Seguín et Jon Urkiza (Obolskiy, min. 80)Izarra:Pagola, Endika, Rúper, Oli (Gallego, min.53), Eneko, Iñigo Morte, Jesús Losantos, Parra (Santiago Molina, min.72), Spahiu (Sergio Sánchez, min.59), Yoldi (Ruben, min.72) ) et Darío Guti (Pinillos, min 59)Stade:Nouveau LasesarreButs:Endika (1-0, min. 55) et Rúper (1-1, min.75)