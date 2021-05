Barbara Broccoli, productrice de longue date de James Bond, parle de l’avenir de la sortie de No Time To Die maintenant qu’Amazon est impliqué

C’est officiellement officiel: MGM a été acheté par Amazon, et pour 8,45 milliards de dollars. En vue de réorganiser les propriétés héritées et d’augmenter plus que probablement la production de leur contenu original pour Prime Video, certains se demandent peut-être ce que cela pourrait signifier pour l’avenir de la franchise James Bond. Eh bien, si vous aviez besoin de confirmation que No Time To Die, ou tout autre film 007, arrivera toujours dans un cinéma près de chez vous, la productrice de longue date de la série Barbara Broccoli vient d’avoir le dernier mot sur une telle question.