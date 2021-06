Bárbara Islas fait ses débuts en tant que productrice de films – El Sol de México

in

L’actrice Bárbara Islas fait ses débuts en tant que productrice de films avec la société Videocine, avec un film romantique qu’elle espère pouvoir jouer dans Vadhir Derbez.

L’histoire qu’écrit et met en scène Éric Ismael Hernández est une histoire d’amour entre un gars très dévoué aux études et la fille la plus populaire de l’école.

“Nous avons besoin de rire et de pleurer mais avec émotion et joie d’oublier les nombreux moments négatifs de la vie et c’est de cela qu’il s’agit, apporter un divertissement positif au public”, déclare Islas.

L’actrice espère que Vadhir Derbez pourra s’adapter à son emploi du temps entre août et septembre, mois au cours desquels elle commencera à tourner à Guanajuato.

Bárbara Islas a été multifactorielle dans sa carrière, elle a participé à des séries comiques telles que Mon cher héritage et à des drames classiques comme Fuego Ardiente de Carlos Moreno.

“Faire pleurer est facile et faire rire les gens aussi, mais faire les deux genres est très complexe.” Dans Burning Fire, elle a joué Aracely, qui est une personne en colère contre la vie, avec sa maladie d’alcoolisme et séparée de sa fille. « J’ai dû gérer plusieurs sentiments très profonds, très forts. Aller sur l’autre forum avec Mon cher héritage pour enregistrer une deuxième et une troisième saison pour rire avec le personnage de Britny, c’était très encourageant de faire ce programme pendant la pandémie.

Bárbara Islas accueille également Cuéntamelo ya, une production de Nino Canún, avec qui elle espère remettre les Lo Nuestro Awards lors de sa prochaine saison.

«Être dans le monde du divertissement est une carrière très absorbante et pleine d’abnégation dans laquelle vous vous battez pour une place tous les jours, mais cela vaut tous les efforts que nous y consacrons.