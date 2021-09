Bárbara Mori souhaite incarner María Félix dans sa biosérie

Le mois dernier, il a été rapporté qu’Eiza González s’était associée au réalisateur Matthew Heineman et à Linden Entertainment pour travailler sur un projet autobiographique qui montre à l’écran la vie et le travail de l’actrice emblématique de l’ère du Golden Film mexicain. Selon le rapport Deadline, l’équipe recherche un écrivain mexicain ou latino-américain pour faire l’adaptation.

Il a été dit que le Mexicain donnerait vie à la diva du cinéma mexicain et servirait de producteur avec Dana Harris et Nicole King.

Eiza González et Maria Felix (Instagram)

« La ténacité de Maria et sa façon féroce de vivre certaines des épreuves les plus dures dont j’ai jamais été témoin m’ont inspiré et bien d’autres. Je suis incroyablement honoré de la jouer et d’apporter sa voix et son histoire au monde.”

“Maria a constamment repoussé les limites et vécu selon ses propres règles, tandis que le monde essayait de la démolir. J’ai toujours cru que sa vie devait être vue dans le monde entier, afin que les gens en apprennent davantage sur la façon dont la société décrit les femmes qui réussissent et qui sont motivées “, a déclaré Eiza au portail Deadline.