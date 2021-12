Bárbara Rey devra expliquer les paiements qu’elle a reçus après sa relation avec Juan Carlos I

16/12/2021 à 18:58 CET

Lorena Gamarra, Ángel Alonso Jiménez et Marisol Hernández

le Sénat fixera une date pour la comparution de Bárbara Rey pour expliquer les paiements qu’elle a reçus, à partir des fonds réservés, destinés à garder secrète sa relation avec le roi Juan Carlos, après que le président de la Chambre haute, Ander Gil, a traité la pétition.

Le sénateur de Compromís, Carles mulet, a fait la demande de comparaître à la Chambre haute après l’information révélée par EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. GilDans une décision surprenante, dans l’exercice de ses fonctions de délégation, elle l’a directement transférée au bureau de la commission des affaires intérieures. La chose normale est qu’il aurait attendu la prochaine réunion de la Table du Sénat. Même si le résultat aurait été le même. La pétition répondait à toutes les exigences et, en fait, a reçu le soutien d’avocats. L’aval du traitement ne laisse que entre les mains de la Commission des affaires intérieures le pouvoir de fixer le jour et l’heure.

Comme Compromís l’a expliqué à ce journal, à travers des questions parlementaires et Ils ont essayé d’amener le gouvernement à clarifier les questions liées à la monarchie ou à propos d’une autre des maîtresses de Juan Carlos I, Corinna Larsen, mais elles se sont heurtées au mur légal de la inviolabilité du roi émérite et le refus du Conseil du Sénat. D’un autre côté, il n’y a désormais aucun moyen d’y opposer son veto car il répond à toutes les exigences légales. La formation valencienne éliminé dans sa demande de comparution toutes les références à l’ancien chef de l’Etat et qui a rendu son traitement obligatoire.

Le Bureau de la Commission des affaires intérieures, composé de trois membres du PSOE et deux des PP, ce sera maintenant, probablement lors de votre prochaine réunion en février, qui fixera la date de votre convocation. L’actrice ne serait pas obligée d’aller à cette commission, « même si ce serait une bonne opportunité » selon les mots de Compromís. Les comparutions des charges non publiques ne sont pas obligatoires, sauf dans le cas d’une commission d’enquête. Ce n’est pas le cas.

Néanmoins, le groupe parlementaire socialiste et le groupe parlementaire populaire disposent d’instruments pour empêcher Barbara Rey allez au Sénat pour raconter votre relation avec le roi émérite. Dans cette législature, la communication entre le PSOE et le PP est terrible mais cela n’empêche pas les deux grands partis qui ont gouverné l’Espagne conspirent pour protéger la La monarchie. La Commission des affaires intérieures compte 64 comparutions dans une file d’attente devant l’ancien ami proche de l’ancien monarque. Cela permet de le retarder sine dieMême la fin de la législature est atteinte – il reste deux ans, hormis l’avance électorale – sans que Bárbara Rey soit convoquée. Une fois la législature terminée, la pétition devient caduque.

Mulet avait fait cette demande avec l’intention que Bárbara Rey « expliquer la véracité des informations publiées dans EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, selon lequel prétendument reçus par des personnes du CESID d’alors, ou d’autres niveaux élevés de l’État d’énormes sommes d’argent public provenant de fonds réservés et d’éventuels avantages tels que l’embauche par une télévision régionale afin qu’elle ne rende pas publiques ses prétendues relations avec de prétendus hauts fonctionnaires de l’État ».

Concrètement, et comme l’explique ce journal, la star a également présenté pendant cinq saisons -de 2000 à 2005- une émission de cuisine sur Channel 9 pour laquelle a reçu cinq millions d’euros pour malgré aucune expérience en cuisine. Cet espace télévisuel, comme l’a également révélé l’ancien directeur du CNI, Alberto Saiz, était le paiement pour garder le silence sur sa relation avec le roi.

Non seulement Saiz a fait ce genre de réclamations. Aussi le livre ‘Le chef des espions’, par les journalistes Juan Fernández-Miranda et Javier Chicote, a les annotations de l’ancien directeur du Cesid (aujourd’hui CNI), Emilio Alonso Manglano, et assure que Bárbara Rey aurait reçu des sommes importantes en échange de ne pas avoir dévoilé ses relations avec le chef de l’État de l’époque.

Par ailleurs, l’ancien commissaire José Manuel Villarejo notent dans leurs journaux que le PDG de Repsol a avoué que Aznar Il avait demandé à la compagnie pétrolière de payer à Bárbara Rey 300 millions de pesetas -1,8 millions d’euros- en six ans à cause de leur silence et qu’il en a été de même d’autres sociétés Ibex telles que Telefónica et Banco Santander.

Commission « manque d’activité »

Actuellement, selon la plainte de Mulet, il y a un blocus en raison de la « manque d’activité » de la présidence de cette commission, « qui n’a pas permis les comparutions demandées par les groupes, parmi lesquels ceux dirigés par le Ministre Fernando Grande-Marlaska.

« On parle d’un énorme détournement de fonds réservés, que, bien qu’il s’agisse d’un secret d’État, ils ne peuvent jamais être destinés à acheter le silence des aventures sexuelles du monarque émérite », a souligné le sénateur de Compromís.