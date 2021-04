Barbarella revient pour de toutes nouvelles aventures avec Dynamite Entertainment ⋆ .

]]>]]>

Dynamite Entertainment a annoncé que la sirène sensuelle de l’espace Barbarella est sur le point de faire son retour pour de toutes nouvelles aventures avec une toute nouvelle série de bandes dessinées qui marque les débuts dans la bande dessinée de l’auteure primée de science-fiction et de fantastique Sarah Hoyt, avec des œuvres de Madibek Musabekov (Vampirella contre Purgatori).

Dans cette nouvelle série passionnante, Barbarella se lance dans une mission remplie de danger, de duplicité et d’une dose de romance alors qu’elle voyage à travers plusieurs lieux de science-fiction inventifs. Les fans du personnage et du genre peuvent s’attendre à des plongées profondes sur des questions de classe, de romance, de sexualité et plus encore dans le style classique de Barbarella.

Voyageant de planète en planète, l’histoire commence à Camelot, qui abrite la classe riche et puissante qui cherche à s’échapper d’un empire galactique surpeuplé et en décomposition. Interceptant les transmissions désespérées de la classe inférieure, Barbarella se lance dans une enquête, dévoilant une série de secrets. En chemin, elle visitera le monde sous-marin d’Encantado, le carnaval de Rio, et bien plus encore.

Lors de son escapade, Barbarella est rejointe par deux nouveaux personnages amusants que les lecteurs adoreront rencontrer. Son nouveau vaisseau brillant est livré avec une IA avancée nommée Taln, et leur relation peut être plus compliquée qu’il n’y paraît… Alors que Vyx est son nouvel animal de compagnie parlant fennec. Qui a peut-être quelques rebondissements…

“Ecrire le Barbarella les histoires étaient plus amusantes que ce qui est probablement légal dans la plupart des États », a déclaré l’écrivain Sarah Hoyt. «Le travail d’apprentissage d’un nouveau format a été éclipsé par le plaisir de pouvoir voir grand et de jouer avec le personnage sans limites de quelqu’un d’autre. J’ai aussi adoré l’art que j’ai vu si loin de Madibek!

Barbarella # 1 sera mis en vente en juillet 2021.

