Barbecues Weber : Barbecues connectés – Gadget Magazine

La connectivité et les fonctionnalités intelligentes sont arrivées dans le monde des barbecues. Weber vous propose différents modèles avec lesquels, depuis votre mobile, vous pouvez surveiller en détail l’ensemble du processus de torréfaction.

C’est bien connu : la responsable du barbecue regrette toujours l’ambiance festive qui entoure une réunion autour d’elle. Et ne pensez pas à vous perdre quelques minutes, vous serez critiqué pour un repas mal cuisiné. Pour résoudre ces deux problèmes, Weber propose ses barbecues intelligents : ils sont connectés au smartphone et, grâce à son application dédiée, vous pouvez être au courant, à la seconde, de la température des aliments, de l’avancement de la cuisson, s’il y a lieu. se tourner vers la nourriture, etc. Un contrôle exhaustif du barbecue que vous soyez à ses côtés ou à l’intérieur de la maison en train de préparer des boissons, de regarder la télévision ou de discuter avec le reste des invités.

Weber – Experts en barbecue depuis 1952;

en Espagne depuis 2005

Fonctionnalités intelligentes

Grâce à votre mobile, vous pouvez également configurer le barbecue lui-même et profiter d’une cuisine guidée étape par étape avec différentes recettes et astuces. Une fois démarré, comme mentionné ci-dessus, vous avez des informations sur les temps de cuisson, la température des aliments, vous pouvez sélectionner votre point de cuisson préféré, il dispose d’une minuterie intelligente (indique quand tout sera prêt à servir), il vous alerte d’éventuelles saisies… Absolument réel -un suivi alimentaire du temps pour faire de la soirée barbecue une réussite totale. A partir du catalogue Weber des barbecues connectés, nous nous penchons sur ces deux modèles :

Weber Spirit EX

Barbecue à gaz intelligent / connecté avec couvercle vitrifié (garantit une parfaite rétention de la chaleur), table d’appoint, barres Flavorizer et brûleurs en acier inoxydable. Comprend des roues pivotantes verrouillables. Vous avez toutes les infos dans ce lien.

Weber Genesis II EX

Barbecue connecté intelligent/gaz avec couvercle vitrifié. Il dispose d’un thermomètre intégré, d’une station de cuisson à chaleur intense pour marquer la viande et d’une grille Weber Elevations, qui vous invite à cuisiner sur différents niveaux, ainsi qu’à maintenir les aliments au chaud ou à griller des pains. Sa table d’appoint rabattable permet de garder facilement tous les accessoires à portée de main, tandis que le brûleur latéral est idéal pour cuisiner des sauces ou des sautés. Vous avez toutes les infos dans ce lien.

Rendez n’importe quel barbecue intelligent

L’accessoire Smart Grilling Hub Weber Connect transforme n’importe quel barbecue, même basique, en un modèle avancé / connecté. Directement sur le téléphone portable, vous aurez un assistant de cuisson étape par étape, des notifications du temps restant pour servir les aliments, des recommandations pour retourner la pièce, etc. Différencier les aliments de différents types (viande, poisson, etc.) et offre jusqu’à 20 heures d’autonomie. Plus d’informations ici.

www.weber.com