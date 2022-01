Barbes de joueurs, moustaches gelées à cause du froid

Si vous ne l’avez pas entendu, il fait assez froid à la Classique hivernale de la LNH 2022 au Minnesota. Si froid, en fait, que c’est un record de la ligue pour à quel point c’est glacial.

Lors de la chute de la rondelle entre le Wild du Minnesota et les Blues de St. Louis, le temps a atteint au moins moins-8 degrés Fahrenheit, ce qui en fait le match extérieur le plus froid de l’histoire de la LNH. De plus, avant le match, le froid n’a pas empêché les Bleus de se montrer habillés à quatre pattes… en tenue de plage.

Alors oui, il fait assez froid là-bas dans le Minnesota ce soir. Si froid, en fait, que les poils du visage des joueurs accumulent de la glace et gèlent sur leurs visages ! Oui, sérieusement, les joueurs du Wild et des Blues ont été vus avec des glaçons sur la barbe et la moustache pendant les échauffements, qui n’étaient apparemment pas très chauds du tout.

Écoutez, les matchs extérieurs de la LNH ont peut-être dépassé leur accueil, mais vous n’obtenez pas de moments comme ceux-ci pendant les matchs réguliers maintenant, n’est-ce pas?