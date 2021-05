Barbie et Nehru se battent pour une cause: de faux comptes parodiques en ligne suscitent de vraies conversations

L’un des objectifs du compte parodique Trophy Wife Barbie est de normaliser des corps réels.

Par Reya Mehrotra

Barbie, la poupée «parfaite», est la bien-aimée de millions d’enfants à travers le monde. La poupée, qui crie le stéréotype du corps et de l’image, a également fait l’objet de la chanson très populaire de 1997 Barbie Girl du groupe de danse-pop danois-norvégien Aqua. Avec des paroles comme «La vie en plastique, c’est fantastique… tu peux toucher mes cheveux et m’habiller partout…», la chanson faisait écho à la sexualisation des jeunes femmes. Et c’est pourquoi le compte parodique Trophy Wife Barbie sur Instagram se présente comme une bouffée d’air frais. Sur Trophy Wife, tout est question de réalisme. Barbie ici est sarcastique, parle de misogynie, a des seins affaissés, un ventre bombé, fume et boit du vin, se masturbe et est aussi réelle que n’importe quelle fille. Le but est de normaliser les corps réels.

Et c’est la beauté des comptes parodiques en ligne. D’une certaine manière, ils sont similaires aux vaccins, qui aident à développer l’immunité en imitant une infection et en incitant le système immunitaire à libérer des anticorps. Ces comptes peuvent être «faux», mais les conversations qu’ils suscitent sont toutes réelles.

Diet Sabya expose des designers copiant d’autres marques et labels

Dans un but

Trophy Wife Barbie a été créée en 2015 par l’artiste conceptuelle Annelies Hofmeyr qui traversait une période difficile dans son mariage. À travers le récit, l’artiste de 41 ans, basé à Cape Town, en Afrique du Sud, souhaite mettre en évidence les limites des étiquettes et contester les stéréotypes. «L’objectif principal est de mettre en évidence les limites des étiquettes. Je fais cela en donnant des bois de poupée Barbie – une représentation physique d’une étiquette qui lui est imposée en fonction de son apparence. Je partage des images d’elle se contentant de vivre sa vie quotidienne, ce qui la rend très facile à raconter et pose la question: que pourrait-il se passer si nous nous concentrons sur ce que nous avons en commun au lieu de nous concentrer sur ce qui nous différencie », partage Hofmeyr, ajoutant:« Un défi les stéréotypes étaient un objectif secondaire, quelque chose qui a fait ses preuves en utilisant une poupée hautement reconnaissable. Cela m’a également fourni un moyen de contourner la censure et d’être en mesure de parler de sujets plus difficiles. “

Elle a également des comptes de Trophy Wife sur Twitter et Facebook, et prévoit d’écrire un livre et de se développer dans les podcasts. Hofmeyr a eu une énorme augmentation d’audience au début lorsque Miley Cyrus a commencé à la suivre et a même republié l’une de ses images. Elle a également été présentée dans Forbes en 2016.

Un mème sur le compte parodique du prince Charles

Un autre compte parodique Diet Sabya, un compte anonyme suivi par Malaika Arora, Lara Dutta Bhupathi, Masaba, Jwala Gutta et une douzaine d’autres célébrités, expose des designers qui copient des marques et des labels. Diet Sabya, qui compte environ 2,38 adeptes lakh sur Instagram, a appelé des labels comme Deme de Gabriella Demetriades pour avoir copié d’autres designs de marque. Ils ont également appelé Hazoorilal Jewelers à deux reprises, une fois pour avoir copié la conception de la boucle d’oreille de Sunita Shekhawat, puis de nouveau pour avoir copié le collier de Sabyasachi. Certains les appellent des trolls, tandis que d’autres apprécient leur confiance en exposant des copies flagrantes.

Dans le monde de la parodie de Twitter, Nehru se fait toujours appeler le “ Premier ministre de l’Inde ”

Souvent, ce qu’ils font ne convient pas aux personnes de renom qu’ils interpellent. Mais ce n’est pas un souci pour eux. En fait, leur approche directe et pointue a été saluée par quelques designers. Diet Sabya a également récemment soulevé la question importante de ce qu’ils appellent la “ taxe sur les graisses ”, à savoir que les marques facturent plus de prix pour les plus grandes tailles. Diet Sabya est la version indienne de Diet Prada, qui compte 2,7 millions d’adeptes et fait appel aux marques internationales.

Mais tous les récits parodiques ne sont pas prêcheurs. Certains existent juste pour l’humour léger et le plaisir. La reine Elizabeth, qui vit autrement une vie privée et ne parle guère en public, a un compte parodique sur Twitter, qui publie un humour ironique parsemé de beaucoup de satire. Lorsque bébé Archie a fait sa première apparition publique dans une vidéo 2020 souhaitant à tous une bonne année, l’avatar parodique du monarque a fait remarquer: «Odd. L’un d’eux pensait qu’ils avaient déménagé aux États-Unis pour protéger leur vie privée ».

D’autres alter ego Twitter populaires de personnalités célèbres sont tout aussi amusants. La biographie du compte parodique de l’ancien président américain Donald Trump se lit comme suit: «Ne dites pas à Twitter que je suis de retour sur mon compte». Le récit parodique du Dalaï Lama s’appelle «The Lying Lama» et la liste se poursuit avec des récits parodiques du prince Charles, Boris Johnson, Lalu Prasad Yadav et bien d’autres.

Satire politique

Viennent ensuite les récits de parodie politique. Ici, l’ancien PM Jawaharlal Nehru se livre souvent à des plaisanteries spirituelles unilatérales avec le PM Narendra Modi. Le premier est spontané, souvent sarcastique, surtout lorsque le second parle de lui. L’année dernière, lorsque Modi a souhaité un joyeux anniversaire à l’ancien PM Nehru sur Twitter, la version parodique de Nehru n’a pas tardé à répondre: «Heureux que vous vous en souveniez, M. Modi. Je pensais que vous oublieriez, tout comme vous avez oublié de travailler pour la nation ces six dernières années ». Dans le monde de la parodie de Twitter, Nehru se fait toujours appeler le «Premier ministre de l’Inde». La biographie du compte, qui compte environ 49 500 abonnés, se lit comme suit: «Tout est de ma faute», une interprétation satirique de la façon dont Modi a attaqué Nehru à Lok Sabha à plusieurs reprises, le blâmant d’avoir perdu le Cachemire. Le récit est suivi par l’acteur Swara Bhaskar, l’analyste politique Tehseen Poonawalla, la journaliste Sagarika Ghose, entre autres.

The Fauxy est une source d’information fictive avec 76200 abonnés

Alors que Nehru est à son meilleur satirique, Rahul Gandhi reste la victime la plus populaire des comptes parodiques en ligne. Il y a une douzaine de comptes de ce genre à son nom. L’acteur devenu politicien Mithun Chakraborty n’a pas non plus été épargné. Sur Twitter, il est «Maithun» (@Being_Humor) avec environ 2,23 adeptes lakh. Le fondateur de @Being_Humor est Vinay qui préfère rester anonyme. Fan de la star, il a utilisé son nom avec une petite modification pour éviter de tomber dans la catégorie de l’usurpation d’identité selon les règles de Twitter pour les comptes parodiques. Ingénieur de profession, il a créé le compte en 2012, mais n’a commencé à publier du contenu satirique qu’en 2013. En 2015-16, le compte était devenu très populaire et, en 2019, il a quitté son emploi pour devenir parodiste-satiriste à plein temps. . Il est maintenant suivi par Nirmala Sitharaman, Tejasvi Surya, Smriti Irani, etc. de créer mon propre compte. Même avant cela, j’avais l’habitude de recevoir des avis de showcause des RH pour avoir écrit des satires politiques », dit Vinay.

Il a ensuite lancé un autre compte populaire appelé The Fauxy, une source d’informations fictive, avec 76 200 abonnés sur Twitter. Vinay, qui a travaillé comme consultant avec une plate-forme indienne OTT populaire en 2017 pendant un an, est maintenant un stratège marketing pour les marques / entreprises qui utilisent sa plate-forme pour la promotion de produits et de contenu. Il dispose d’une équipe de 10 personnes travaillant avec lui pour gérer les comptes ainsi qu’une application Android. Le contenu de Vinay provient de commentaires sur les nouvelles / événements quotidiens. «Comme tout autre compte parodique, j’exagère / tord / dessine l’analogie pour créer mon propre contenu. Nous ne pouvons jamais manquer de contenu à cause de nos politiciens. Ils ajoutent simplement à l’humour et s’occupent de notre contenu », ironise-t-il.

Cependant, certains récits parodiques deviennent les porte-parole des partis politiques. Prenez, par exemple, DaaruBaaz Mehta, un compte Twitter avec 80 400 abonnés. Il est dirigé par Nishant (qui préfère rester anonyme) qui travaille dans une entreprise informatique et s’aligne sur l’idéologie du parti Aam Aadmi. Il partage qu’au cours des cinq à six dernières années, il est devenu bien connu parmi les membres du parti et, en fait, reçoit tous les communiqués de presse et les informations de leurs équipes de médias sociaux à afficher sur son compte. «Il fut un temps où CM Arvind Kejriwal ne disposait pas d’une véritable équipe de médias sociaux, alors ils avaient l’habitude de partager tous leurs communiqués de presse avec moi pour être mis en ligne. Même maintenant, s’il y a certaines choses qui ne peuvent pas être partagées directement via les poignées principales, ils me demandent de les partager et ensuite ils les retweetent », dit-il.

Nishant dit qu’il tweete principalement des faits et des informations maintenant alors que des personnes importantes comme Kejriwal et Manish Sisodia, etc., le suivent. Il a également créé un autre compte appelé Doodhbaaz Mehta après la naissance de son fils et prévoit de publier également des tweets.

Angle de censure

Cibler publiquement des marques et des personnes populaires peut souvent entraîner une mauvaise expérience. Vinay dit que ses comptes ont parfois eu des démêlés avec la loi, son contenu ayant été confondu avec de vraies nouvelles. Par exemple, la marque de bière Budweiser a accusé sa page The Fauxy de ternir son image alors qu’une de ses vidéos montrait un journaliste de Fauxy consommant la bière et la crachant. Après qu’une affaire a été déposée par la marque, la Haute Cour de Delhi a demandé à The Fauxy de retirer la vidéo. La vidéo elle-même était basée sur un article du site satirique Foolish Humor, qui comparait le goût de la bière au pipi humain.

Anoop Mishra, stratège en marketing numérique et en médias sociaux, estime que les comptes parodiques créent beaucoup de problèmes en créant une perception erronée. «La plupart des récits parodiques représentent des célébrités ou des fraternités politiques. La présence de divertissements sous forme de mèmes amusants ou de remarques sarcastiques et de critiques continue de motiver l’engagement sur ces comptes », déclare Mishra, mettant en garde contre de tels comptes avec un nombre élevé d’adeptes pour la mise en place de tendances payantes et l’incubation d’agendas.

De son côté, Twitter a mis en place des lignes directrices pour les comptes parodiques. Sa politique de parodie, de fil d’actualité, de commentaire et de compte de fan indique que la biographie doit clairement indiquer que le compte est une parodie, un faux, un fan ou un commentaire et que le nom du compte doit indiquer que l’utilisateur n’est pas affilié au sujet du compte. En vertu de sa politique d’usurpation d’identité, le site supprime un compte s’il induit des personnes en erreur. Cependant, le site ne supprime pas un compte si le profil indique clairement qu’il n’est pas affilié ou connecté à une personne ou à une marque portant le même nom.

