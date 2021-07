‘Barbie’, le film avec Margot Robbie, débutera le tournage en 2022 – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

La version live action de Barbie sera réalisée par la cinéaste nominée aux Oscars Greta Gerwig. La version cinématographique tant attendue de l’emblématique poupée Mattel mettra en vedette l’actrice Margot Robbie dans le rôle principal et le tournage commencera en 2022.

Gerwig a rejoint le projet qui appartient à Warner Bros. depuis 2019, le scénario du film sera en charge de Noah Baumbach avec le cinéaste.

« Barbie vient avec beaucoup de bagages ! Et de nombreuses connexions nostalgiques. Mais avec cela vient de nombreuses façons passionnantes de le conduire. Les gens écoutent généralement Barbie et pensent : “Je sais ce que sera ce film”, puis ils entendent que Greta Gerwig l’écrit et le réalise, et ils disent : “Eh bien, peut-être plus maintenant” “, a déclaré Robbie.

La production du film commencera au début de 2022 alors que Gerwig et Baumbach tournent actuellement le long métrage White Noise avec Greta. Le tournage de l’histoire de la poupée la plus célèbre du monde aura lieu aux Warner Bros.’ Leavesden Studios à Londres et devrait ouvrir ses portes en 2023.

Bien qu’aucun autre détail n’ait été publié sur le film en tant que personnages qui accompagneront Barbie, qui peuvent être Ken, Skipper ou Christie, Margot Robbie a précédemment indiqué au magazine Variety que ce serait “une excellente occasion de montrer quelque chose de positif là-bas est dans le monde et une opportunité d’être ambitieux pour les plus jeunes enfants ».

Robbie ne sera pas seulement la vedette de l’action en direct, il participera également en tant que producteur aux côtés de Tom Ackerley, Robbie Brenner, Josey McNamara, Ynon Kreiz et David Heyman de Mattel Films. Barbie rejoint les jouets avec son propre film, comme cela arrivera également avec Polly Pocket, qui, récemment confirmé, sera interprétée par l’actrice Lily Collins.