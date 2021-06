Barbie Loves the Ocean, poupées en plastique recyclé – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’entreprise de jouets Mattel a jeté un nouvelle collection de ses célèbres poupées Barbie en plastique recyclé pour éviter que ces matériaux ne deviennent des débris marins.

Comme le rapporte la chaîne CNN, la nouvelle collection de la poupée porte le nom de “Barbie Loves the Ocean” (“Barbie aime l’océan”) et tous ses costumes et accessoires ont à voir avec la mer et la plage.

L’entreprise de jouets s’est associée à cette fin à l’entreprise de traitement des plastiques Envision Plastics., un important recycleur, et le matériau proviendra de régions de la péninsule de Basse-Californie, où des efforts sont déployés pour atténuer la pollution par les déchets plastiques.

“Nos efforts de développement durable représentent la prochaine étape de la mission et de l’évolution sociale de Barbi.e, “Lisa McKnight, vice-présidente principale de Mattel et responsable de ces poupées, a déclaré à CNN.

McKnight croit que nous devrions faire tout notre possible “pour protéger la planète, réduire notre impact environnemental et promouvoir des comportements durables au quotidien“.

L’entreprise de jouets avec une histoire de 76 ans s’était auparavant engagée à utiliser des matières plastiques 100% recyclées, recyclable ou d’origine biologique dans tous ses produits et emballages d’ici 2030.

La chaîne se souvient que Mattel n’est pas seul dans ses efforts vertscar de nombreuses grandes entreprises de jouets tentent de devenir plus durables après avoir utilisé pendant des décennies du plastique destructeur pour l’environnement dans leurs produits et emballages.

