Barbie rend hommage à l’infirmière Amy O’Sullivan, qui a soigné le premier patient COVID de New York ⋆ .

Elle a une sacrée histoire de jouets à raconter.

L’infirmière des urgences de Brooklyn, Amy O’Sullivan, pensait que ses collègues du Wyckoff Heights Medical Center lui jouaient une farce cet été lorsqu’on lui a dit qu’elle avait reçu un appel de quelqu’un lui disant qu’ils faisaient partie de la société de jouets Mattel.

“Appelle Barbie”, lui a dit le secrétaire du PDG de l’hôpital, Ramon Rodriguez, faisant référence à Mattel.

L’entreprise voulait savoir si elle était d’accord pour que sa ressemblance soit transformée en une poupée Barbie unique en son genre.

O’Sullivan, 58 ans, ne ressemble pas vraiment à une Barbie épurée – elle conduit une Harley et arbore environ 30 tatouages ​​– elle était donc sceptique.

Plus elle en entendait, plus elle était convaincue.

Mattel voulait célébrer six travailleuses de première ligne du monde entier avec des poupées faites à la main qui leur ressembleraient exactement.

La poupée Barbie inspirée par Amy O’Sullivan.Stephen Yang pour NY Post Les nouvelles poupées Barbie du travailleur de la santé COVID-19.Mattel/Cover Images/INSTARimages

O’Sullivan a traité le premier patient COVID-19 connu à Brooklyn, une femme de 82 ans – et a ensuite survécu à sa propre bataille contre le virus, qui comprenait l’intubation.

“Quel honneur!” elle a dit au Post.

“Ce [Mattel] me contacterait en fait et me dirait : ‘Hé, nous aimerions que vous soyez un modèle pour les petites filles et que vous représentiez les infirmières du monde entier pour montrer aux filles qu’elles peuvent tout faire et être n’importe quoi.’ »

O’Sullivan, une vétéran de l’hôpital depuis près de 20 ans, s’est blottie avec une équipe créative de 12 personnes chez Mattel qui s’est immédiatement mise au travail pour capturer son look radieux pour la poupée, qui comprend ses tatouages ​​et son foulard imprimé flamant rose.

O’Sullivan tenant la poupée Barbie qui était basée sur elle. Stephen Yang pour NY Post

La poupée capture le look distinct d’O’Sullivan – y compris ses tatouages. Mattel/Cover Images/INSTARimages

“Nous communiquions tous les jours, 10 fois, 15 fois par jour, Zoom, par téléphone”, se souvient-elle. “Ils ont dit que ce serait une poupée unique en son genre, avec tes cheveux, tes lunettes, tes chaussettes et tes chaussures.”

Un O’Sullivan extatique a déclaré : « Le thème du design a tout capturé. C’est surréaliste, comme se regarder dans le miroir. Qui de son vivant pourra jamais dire qu’elle est une Barbie ? »

Le premier contact d’O’Sullivan avec la célébrité a eu lieu l’année dernière, lorsqu’elle a fait la couverture du magazine Time le 12 octobre 2020.

Amy O’Sullivan en couverture du Time Magazine en octobre 2020.

“C’était encore un peu écrasant avec la crise qui brûlait et c’était difficile parce que cela me rappelait ce que nous traversions tous encore”, a-t-elle déclaré.

Mais elle ne veut pas que sa famille – les filles Ocean, 14 ans, Kali, 12 ans, Summer, 6 ans et sa partenaire Tiffany Latz, 46 ans, également infirmière à Wyckoff – la mettent littéralement sur un piédestal.

La Barbie restera dans sa chambre, a-t-elle dit, “sur une étagère haute hors de portée de nos trois chiens et trois chats”.

En tant que fille, elle n’a même jamais joué avec des Barbies.

“J’avais des poupées Ken”, a-t-elle déclaré. “Ils étaient plus amusants, ils étaient juste plus cool et ils s’habillaient différemment.”

En plus des six poupées de premiers intervenants, chacune remise aux femmes qu’elles honorent, Mattel a déployé une gamme de femmes médecins, infirmières et ambulanciers génériques à vendre chez Target au cours du mois d’août.

Il versera 5 $ de chaque vente à la First Responders Children’s Foundation.

Amy O’Sullivan avec sa partenaire Tiffany Latz et les enfants Ocean, 14 ans, Kali, 12 ans et Summer, 6 ans. Stephen Yang pour NY Post

La campagne donne espoir à O’Sullivan.

«Quand j’étais plus jeune, je me sentais toujours comme un étranger – personne ne me ressemblait, ne parlait comme moi, ne marchait comme moi. Je n’avais aucun modèle quand j’étais jeune”, a-t-elle déclaré.

“Donc, si je peux être le modèle d’une petite fille qui ressemble à ça, j’adorerais ça. Ce serait super cool. »