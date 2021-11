@BarbieStyle partage ses choix de cadeaux de vacances à la mode et amusants

Nous avons interviewé Barbie parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Certains des produits présentés proviennent de sa propre gamme de produits ou d’une marque pour laquelle elle est payée. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Vous ne savez pas quoi offrir à vos meilleurs amis cette année ? L’icône de la mode @BarbieStyle vous a couvert.

L’influenceur des médias sociaux, avec plus de 2,2 millions d’abonnés sur Instagram, est un expert en matière de mode, de beauté et de style de vie. Personne ne peut créer un look glamour au quotidien comme elle le peut ! Alors naturellement, nous avons juste dû nous tourner vers elle pour des conseils sur les cadeaux et une inspiration pour les cadeaux de vacances.

« Que vous achetiez ou bricoliez, commencez votre processus tôt ! » Barbie a dit à E !. « Les cadeaux bien pensés prennent du temps à guérir, et les avoir accomplis tôt vous fera vous sentir en or cette saison des vacances. »

Des cadeaux de beauté pratiques et une paire de patins à roulettes amusants à la mode aux cadeaux incontournables à moins de 50 $, le guide des cadeaux des Fêtes de Barbie regorge d’articles que vous pouvez offrir à vos amis cette année. Découvrez-les ci-dessous.