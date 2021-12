Barbón demande un nouveau statut pour les Asturies

31/12/2021 à 00h41 CET

.

Le président de la Principauté, Adrian Barbón, qui ce jeudi a vu les tiers approuver budget de la législature et cette même semaine il a signé un nouvel accord avec les acteurs sociaux, il a désormais fait appel à « l’intelligence, la générosité et la volonté de consensus » pour approuver une réforme du Statut d’autonomie qui comprend le statut officiel de l’asturien.

Dans son message de fin d’année, le directeur général asturien a exprimé sa Je veux que les Asturies aient un nouveau statut, vient d’avoir 40 ans de la précédente, qui reconnaît la Officialité de l’Asturien et de l’Eonaviego.

Cependant, Barbón, qui a utilisé ces deux langues dans diverses parties de son discours, a prévenu que cette sCela ne sera possible que si « l’intelligence, l’arrogance et la volonté de consensus » sont appliquées. qui a rendu possible le Statut actuel il y a quatre décennies.

« Si nous restons avec des exigences particulières, ce sera impossible », a déclaré Barbón à propos d’un reform pour lequel le PSOE, Podemos et IU, partisans de l’officialité, ils reprendront les négociations dès la semaine prochaine avec le Forum, dont le vote serait indispensable pour qu’il aille de l’avant, compte tenu de la opposition dans cette affaire de PP, Ciudadanos et Vox.

Le Président de la Principauté a remercié le « la noblesse » de IU et de Ciudadanos d’ajouter leurs voix à celles du PSOE pour approuver le « budget record » de 5 354 millions d’euros pour l’année prochaine car « à un moment critique, ils ont su renoncer au blocus et à l’égoïsme partisan », quelque chose en quoi « la bonne politique consiste à ce que les Asturies Besoins « .

Les fonds européens, un levier pour les Asturies

Barbón, qui a également apprécié la capacité de la employeurs et syndicats « unir nos forces » et comprendre ce qu’est l’enjeu des Asturies pour se mettre d’accord sur un nouvel accord social renonçant aux « intérêts stricts », il a souligné que les budgets serviront à cette occasion de « navette pour l’utilisation agile et efficace de fonds européens« .

C’est, a-t-il ajouté, « le levier le plus puissant pour placer les Asturies là où elles peuvent être, et peut-être pour la première fois, à la pointe de la révolution technologique « , un processus dans lequel l’investissement engagé par ArcelorMittal pour entreprendre la décarbonation de sa production sert de « une vraie garantie » pour l’avenir industriel de la collectivité.

Dans un discours prononcé à côté de l’estuaire de Avilés, une ville et une région qui symbolisent « l’alliance entre la science, l’innovation et l’industrie » recherchée par la Principauté, Barbón a admis que les Asturies doivent faire face à des « défis importants » tels que des coûts énergétiques élevés, en particulier pour les industries électro-intensives, une question où des « progrès encore insuffisants » ont été réalisés.

Cependant, le Président de la Principauté a demandé d’évaluer « l’étape d’opportunités » des Asturies, avec l’ouverture prochaine de la variante ferroviaire de Pajares, « l’avantage comparatif » pour le développement de l’hydrogène vert, la force du secteur naval ou le potentiel de l’industrie agroalimentaire, à laquelle il faut aussi ajouter « l’économie des soins » dans une communauté vieillissante qui doit « transformer les défis en opportunités » avec « l’audace et la créativité » des jeunes.

Barbón, qui a également exprimé son engagement à l’amélioration du réseau routier et avec le milieu rural, a également réaffirmé sa position face à la réforme de la système de financement autonome, s’est entendu avec sept autres collectivités, pour aboutir à un modèle basé sur le coût réel des services qui « pèse les problèmes démographiques et renforce la solidarité ».

De même, il a souligné son intention de continuer à travailler pour le l’égalité entre les hommes et les femmes et la lutte violences sexistes et une homophobie qui « ne peut pas se propager dans un pays si riche de solidarité et de tolérance ».

Les Astusias vont à nouveau lutter contre le coronavirus

Barbon, quoi vient de surmonter une contagion par covid pour lequel il était admis depuis trois jours, a reconnu que la pandémie s’est aggravée dans cette sixième vague « avec une gravité impossible à anticiper il y a encore quelques semaines », mais il est convaincu que « les Asturies vont à nouveau accaparer le coronavirus ».

Après avoir eu un souvenir pour les défunts et malades du covid, ainsi que pour leurs familles, le Président de la Principauté a exprimé sa reconnaissance de la « capacité et du dévouement » du personnel de santé et il a fait appel à l’accomplissement des normes de prévention.

« A ce stade, la fatigue est compréhensible, mais nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous sommes sûrs que les Asturies vont à nouveau accaparer le virus », a réitéré Barbón, qui a précisé que cette situation est « très différente de celle des vagues précédentes » car maintenant nous comprenons mieux la maladie et avons l’avantage qualitatif d’arrêter les cas les plus graves, « l’excellente campagne de vaccination ».