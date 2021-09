Barbora Krejcikova arrache la place des huitièmes de finale à Christina Mchale

09/02/2021

Le à 00:45 CEST

Barbora Krejcikova, tchèque, numéro 9 de la WTA et tête de série numéro 8, a répondu aux attentes en s’imposant par 6-3 et 6-1 au joueur américain Christina Mchale, numéro 119 de la WTA, en 30e de finale de l’US Open. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en seizièmes de finale de l’US Open.

Mchale a réussi à briser le service de son adversaire à deux reprises, tandis que Krejcikova l’a fait 6 fois. De plus, lors du premier service, la joueuse de tennis tchèque a eu une efficacité de 48%, a commis 4 doubles fautes et a réalisé 61% des points de service, tandis que sa rivale a obtenu 52% d’efficacité, a commis 3 doubles fautes et a réussi à remporter les 43% de les points de service.

Le prochain duel correspond aux seizièmes de finale du tournoi et Krejcikova et le joueur russe y affronteront Kamilla Rakhimova, numéro 134.

Dans le tournoi New York (US Open), un total de 234 joueurs de tennis y participent. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont réussi à gagner lors de la phase précédente et les joueurs invités. Il se déroule également entre le 24 août et le 11 septembre sur un court extérieur en dur.