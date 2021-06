Barbora Krejcikova remporte la finale de Roland-Garros

in

Barbora Krejcikova, tchèque, numéro 33 de la WTA, remportée en deux heures et deux minutes par 6-1, 2-6 et 6-4 au joueur russe Anastasia Pavlyuchenkova, numéro 32 de la WTA et tête de série numéro 31, en finale de Roland-Garros. Après ce résultat, le tennisman devient le nouveau champion de Roland-Garros.

Pavlyuchenkova a réussi à briser le service de son adversaire 5 fois, tandis que Krejcikova l’a réussi 6 fois. De même, la joueuse de tennis tchèque a réalisé 72% au premier service, 5 doubles fautes et 55% des points de service, tandis que sa rivale avait 66% du premier service et une double faute, réussissant à remporter 49% des points au servir.

La célébration du tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. fém.) se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue en extérieur. Dans cette compétition un total de 238 joueurs sont présentés, dont 128 vont en finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui passent les phases précédentes du championnat et ceux qui sont invités.