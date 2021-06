Barbora Krejcikova s’impose en 30e de finale de Roland-Garros

03/06/2021 à 14h30 CEST

Le joueur de tennis tchèque Barbora Krejcikova, numéro 33 de la WTA, remportée lors de la 30e finale de Roland-Garros par 6-2 et 6-3 en une heure et douze minutes pour Ekaterina Alexandrova, joueuse de tennis russe, numéro 34 de la WTA et tête de série numéro 32. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match en seizièmes de finale à Roland-Garros.

Les statistiques montrent que Krejcikova a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a eu une efficacité de 63% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a réalisé 67% des points de service. Quant à la joueuse russe, elle a réussi à casser une fois le service de son adversaire et ses données d’efficacité sont de 60%, 5 doubles fautes et 48% de points obtenus au service.

Il ne reste plus qu’à attendre les seizièmes de finale de la compétition, qui auront lieu demain, vendredi à partir de 11h00, heure espagnole, et qui se termineront par la confrontation entre la joueuse de tennis tchèque et la joueuse ukrainienne. Elina Svitolina, numéro 6 et tête de série numéro 5.

La célébration du tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. fém.) se produit entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue en plein air. Au total, 238 joueurs de tennis participent au championnat, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à gagner dans les tours précédant le tournoi et les joueurs invités.