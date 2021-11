Barbour s’associe à Paddington pour mettre en avant la durabilité dans sa campagne de Noël

L’animation du film festif a été produite par la société de production Passion Pictures, triplement primée aux Oscars. // Barbour collabore avec Paddington Bear pour mettre en avant la durabilité dans son film de Noël 2020 // Pour soutenir la campagne, Barbour lance également une collection Paddington Bear pour enfants

Barbour collabore avec le personnage pour enfants très apprécié Paddington Bear pour sa campagne de Noël cette année.

L’annonce met en évidence la durabilité et un rappel de ce qui est vraiment important au moment de Noël.

Intitulé « Please Look This Bear », le film festif suit les mésaventures et les aventures de Paddington Bear alors qu’il a l’idée de cirer à nouveau la veste Barbour bien-aimée de M. Brown pour Noël.

Le directeur marketing du groupe Barbour, Paul Wilkinson, a déclaré dans un communiqué : « Paddington Bear est un personnage très apprécié des enfants, bienveillant et plein de bonnes intentions, même s’il a des égratignures en cours de route !

«Pour célébrer notre centenaire de re-cirage, nous avons centré l’histoire autour d’un cadeau attentionné de Paddington alors qu’il re-cire la veste Barbour bien-aimée de M. Brown pour Noël. C’est nostalgique, humoristique et sentimental et montre à quel point nos vestes Barbour sont aimées et deviennent un élément important de la famille ; s’ils sont recirés au moins une fois par an, ils peuvent durer très longtemps.

En plus d’être plein de nostalgie, le film festif vise également à souligner la joie d’offrir un cadeau spécial qui compte tant et à célébrer les 100 ans de durabilité de Barbour en recirant des vestes pendant un siècle.

L’animation du film festif a été produite par la société de production Passion Pictures, triplement primée aux Oscars, en 2D peinte à la main et réalisée par Trio Againstallodds.

L’ensemble du processus a nécessité 3000 heures de travail dans la conception, l’animation et la composition du film final.

Pour soutenir la campagne, Barbour lance également une collection pour enfants Paddington Bear comprenant des sweats et des sweats à capuche en jersey doux en bleu marine, rouge, gris et écru, ainsi que des vêtements de nuit.

