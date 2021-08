Barbra Streisand a des problèmes avec “Star Is Born” de Lady Gaga .

Grand fan de « A Star Is Born » avec Lady Gaga et Bradley Cooper ? Alors peut-être ne parlez pas à Barbra Streisand, qui a joué dans la version 1976 du film très refait et a des choses à dire sur son incarnation en 2018.

Principalement, le chanteur-acteur-réalisateur de 79 ans a déclaré que cela ressemblait trop à ce qu’elle et Kris Kristofferson ont fait dans les années 1970.

“Quand j’ai fait” A Star Is Born “, je pensais que Judy Garland était si géniale dedans, je me suis dit:” Oh, mon Dieu, comment vais-je faire ça? “”, a déclaré Streisand dans une interview Zoom le week-end avec “The Sunday Project » pour promouvoir son nouvel album. “‘Je dois le changer – je deviendrai un auteur-compositeur-interprète qui joue de la guitare, et Kris Kristofferson est déjà un auteur-compositeur-interprète, et nous allons changer un peu l’histoire.'”

Semble familier? Eh bien, Gaga jouait principalement du piano dans le film de 2018, pas de la guitare, mais…

“Au début, quand j’ai entendu que ça allait être refait, c’était censé être Will Smith et Beyoncé, et j’ai pensé que c’était intéressant”, a révélé Streisand. « Rendre vraiment les choses différentes, un genre de musique différent, des acteurs intégrés, j’ai pensé que c’était une excellente idée. Donc, j’ai été surpris quand j’ai vu à quel point cela ressemblait à la version que j’ai faite en 1976. »

Ensuite, Babs est devenu encore plus réel.

“Je pensais que c’était une mauvaise idée”, a-t-elle déclaré. « Et regardez, ce fut un grand succès, je ne peux pas discuter avec le succès. Mais je ne me soucie pas tant du succès que de l’originalité.

Aie.

Streisand avait aussi plus à dire sur Beyoncé, et c’était aussi un peu aïe. Mais seulement un peu.

Parlant de la performance hommage de Queen Bey à “The Way We Were” au Kennedy Center Honors en 2008, la star de “Funny Girl” a déclaré que la chanson n’était pas sortie correctement la première fois que Beyoncé l’avait essayée. (Il n’était pas clair si elle parlait de répétitions ou de la représentation elle-même.)

“Elle l’a chanté pour la première fois une fois, et je ne pensais pas que c’était assez bien, en fait – pour elle. Et encore une fois, je pense toujours comme un réalisateur. Je veux le meilleur pour mes acteurs ou chanteurs. Alors elle l’a refait, et elle l’a fait magnifiquement la deuxième fois », a déclaré Streisand.

Mais elle a remercié Beyoncé d’être en contact avec son son. “Je pense qu’elle le savait”, a déclaré la légende. “Je pense que c’est elle qui l’a réellement demandé, de le refaire.”

Le nouvel album de Streisand – disponible dès maintenant à l’achat et en streaming – est “Release Me 2”, une collection de 10 chansons de son coffre-fort. Parmi ses friandises, il y a un duo entre Streisand et Kermit the Frog sur “The Rainbow Connection”.

