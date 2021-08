Barbra Streisand dit qu’UNE CHOSE devrait être montrée à la télévision tous les jours pour démystifier les mensonges de Trump 10z viral

Y a-t-il quelqu’un qui n’aime pas Barbara Streisand ? Même si elle n’était pas l’une des meilleures chanteuses sur Terre, sa performance dans “Meet the Fockers” devait être l’un des rôles les plus audacieux de quelqu’un qui est normalement pris au sérieux, pour qu’elle fasse équipe. avec Ben Stiller, Robert De Niro et Dustin Hoffman, trois acteurs de grande puissance et qui volent presque la vedette, eh bien – elle a de nombreux talents.

Dont un dont nous n’étions pas au courant.

Nous aurions pu facilement conclure qu’elle était politiquement astucieuse, qu’elle est «consciente» de tout dans le monde, mais qu’elle a aussi un talent pour la messagerie, en particulier un qui blesserait vraiment Trump, encore plus que si elle changeait les paroles en Coupable, et juste chanté ce mot encore et encore (nous paierions pour le voir, admettons-le, même si Trump n’existait pas). Mais elle a un meilleur moyen de blesser Trump et nous sommes un peu en colère de ne pas y avoir pensé en premier :

Chaque jour, quelle que soit l’émission télévisée qu’elle regarde (peut-être qu’elle pourrait la lui chanter ?), elle veut qu’il entende :

“Al Gore a perdu les élections par 535 voix.”

“Hillarly Clinton a perdu les élections par 77 000 voix” (en particulier, réparties dans 3-4 États du Midwest, sinon elle aurait gagné)

“Trump a perdu les élections par 7 millions de voix.”

Le seul défaut du plan de Bab est que Trump ne se soucie pas de tous ces perdants, il voit les gens qui ont gagné ces élections et n’ont pas obtenu autant de voix que lui. Il a obtenu 75 millions de voix, plus que n’importe quel président. Affaire classée. Regardez-le de cette façon, il aurait battu George Washington, Lincoln et FDR combinés, motherrffffffs.

Tout cela signifie une chose et une seule chose, et nous sommes sûrs que Streisand serait d’accord, il n’y a qu’un démocrate dans toute l’histoire qui aurait pu battre Donald Trump, et c’est le vieux Sleepy Joe et il a gagné de beaucoup, 81 millions. Alors peut-être que cela signifie simplement que Joe Biden était plus difficile à battre que George Washington et Donald Trump réunis.

Quelque part, Stacy Abrams hoche la tête.

