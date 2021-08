Barbra Streisand nuance le remake de “A Star Is Born” de Lady Gaga et Bradley Cooper

Barbra Streisand a récemment ombragé le remake de A Star Is Born de Lady Gaga et Bradley Cooper, qualifiant le film oscarisé de “mauvaise idée”. Streisand a partagé la vedette avec Kristofferson dans la version 1976 du film, qui était elle-même un remake d’un film de 1954. Lors d’une interview avec The Sunday Project ce mois-ci, elle a fait part de ses réflexions sur le film de 2018, ce qui implique apparemment qu’elle était très excitée à ce sujet.

“Au début, quand j’ai entendu que ça allait être refait, c’était censé être Will Smith et Beyoncé, et j’ai pensé que c’était intéressant”, a-t-elle partagé. « Rendre vraiment les choses différentes, un genre de musique différent, des acteurs intégrés, j’ai pensé que c’était une excellente idée. Alors, j’ai été surpris quand j’ai vu à quel point cela ressemblait à la version que j’ai faite en 1976. » Après que l’intervieweur a suggéré que le nouveau film était peut-être destiné à rendre hommage à Streisand, ce qui l’a incitée à répondre : “Je ne sais pas, mais je pensais que c’était une mauvaise idée. Écoutez, ce fut un grand succès. Je ne peux pas argumenter avec succès. Mais je ne me soucie pas tant du succès que de l’originalité.

Barbra Streisand, qui a joué dans la troisième version de A Star Is Born en 1976, n’était pas vraiment fan du remake de 2018 dirigé par Lady Gaga et Bradley Cooper. https://t.co/GLbFNXWAjL – Nous hebdomadaire (@usweekly) 16 août 2021

Les nouveaux commentaires de Streisand sur A Star Is Born sont très différents de ce qu’elle en avait initialement dit lors de sa sortie. “Bien sûr que je l’ai vu. Je l’ai adoré. Je pense que c’est merveilleux. Elle est merveilleuse”, a déclaré la chanteuse et actrice emblématique à Extra de ses sentiments sur le film mettant en vedette Gaga.

À peu près à la même époque, Cooper a déclaré à Entertainment Weekly que Streisand lui avait donné une “bénédiction” pour leur version de A Star Is Born. “Tout le monde était tellement excité qu’elle soit là”, a-t-il déclaré. “Nous nous sommes juste regardés et nous nous sommes dit:” Wow. Comment sommes-nous ici en ce moment? “” Gaga a ensuite ajouté: “Elle était si, si gentille.”

A Star Is Born (2018), co-scénarisé et réalisé par Cooper, a remporté l’Oscar 2019 de la meilleure chanson originale. Il a également remporté le Golden Globe de la meilleure chanson originale, la même année. La bande originale du film a remporté de grandes victoires lors de deux Grammy Awards différents, remportant les trophées de la meilleure performance pop en duo/groupe et de la meilleure chanson écrite pour Visual Media pour “Shallow” en 2019, puis remportant les prix de la meilleure bande originale de compilation pour Média visuel pour “Je n’aimerai plus jamais” (version film) en 2020.