Le Bayern Munich a un nouveau “Gold Partner” – Einhell Germany AG. Cette entreprise familiale de la ville de Landau, en Basse-Bavière, est désormais « l’expert officiel de la maison et du jardin » du FC Bayern. Einhell produit divers outils électriques et outils électriques, dont certains seront désormais disponibles à l’achat avec les logos du FC […] More