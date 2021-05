Barby Juárez est prêt pour une guerre totale

La triple championne du monde Mariana ‘Barby’ Juárez intensifie sa préparation pour l’affrontement qui aura lieu vendredi prochain, le 21 mai à la López Mateos Arena de Tlalnepantla, dans l’État de Mexico; devant le toujours compliqué Kandy ‘La Rubia’ Sandoval.

Dans un duel avec une cause présentée par Promociones del Pueblo, Silva Boxing et Divided Decision; et dont les gains serviront à soutenir les jeunes ayant des problèmes de toxicomanie, la combattante mexicaine historique affrontera un adversaire qui n’est pas facile et fait preuve d’un style très agressif en raison de la grande opposition qu’elle a affrontée tout au long de sa carrière.

Juárez Trejo, boxeur représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle; Il compte 18 victoires par KO lors de ses 54 victoires professionnelles, et il travaille au mieux de ses capacités physiques pour revenir sur la piste gagnante et le faire de manière très convaincante, pour se rapprocher du duel pour le titre mondial.

Le duel tant attendu entre Juárez Trejo et Sandoval aura lieu dans la division des poids coq et a suscité beaucoup d’attentes car la championne dans trois catégories différentes devra travailler dur si elle veut battre “ La Rubia ” qui a 10 combats contre des champions du monde entier.