BARC India nomme Nakul Chopra au poste de PDG

La nomination entrera en vigueur le 25 août 2021.

L’organisme de mesure de l’audience de la télévision Broadcast Audience Research Council India (BARC) a nommé Nakul Chopra au poste de directeur général. La nomination prendra effet le 25 août 2021. PDG de BARC depuis octobre 2019, Sunil Lulla a démissionné de son poste pour poursuivre son ambition d’entrepreneur.

« Après quatre décennies dans les services professionnels, je me lance maintenant dans une aventure entrepreneuriale. J’ai le privilège d’avoir pu contribuer à BARC et cela n’a été possible que grâce à l’excellente équipe de professionnels, un conseil d’administration très solidaire et l’étalon-or des comités nommés par le conseil d’administration », a déclaré Sunil Lulla.

Nakul Chopra a rejoint le conseil d’administration de BARC India en 2016 et a ensuite été nommé président de la société (2018-19). En janvier 2020, il a été nommé membre de son comité de surveillance. Avant cela, Chopra a travaillé chez Publicis Worldwide en tant que PDG, Inde et Asie du Sud, pendant plus d’une décennie. La télévision continue d’être l’écran définitif de la maison indienne – sa forte portée et sa connexion continuent de susciter la confiance des annonceurs, a déclaré Nakul Chopra. « J’ai bénéficié d’une longue association avec BARC. L’organisation a grandi en mesure et en force. J’ai hâte de travailler avec l’équipe très compétente de BARC pour développer davantage la mesure TV et poursuivre le chemin vers la mesure agnostique sur écran », a-t-il ajouté.

Pour Punit Goenka, président de BARC India, Nakul Chopra était le choix naturel et unanime du conseil d’administration pour le voyage continu visant à ajouter de la robustesse à la monnaie BARC et à renforcer la gouvernance de l’organisme.

BARC India est enregistré auprès du ministère de l’Information et de la Diffusion (MIB) en tant qu’organisme industriel commun autorégulé et à but non lucratif qui vise à fournir des estimations d’audience authentiques de What India Watches aux diffuseurs, annonceurs et agences de publicité. Les informations générées par BARC India, basées sur les mégadonnées, alimentent des dépenses médiatiques et des décisions de contenu efficaces dans un secteur de la télévision très dynamique et en pleine croissance.

Lire aussi : Viacom18 remporte les droits TV et numériques pour la série Abu Dhabi T10

Lire aussi : Planet Marathi OTT nomme Arun Tyagi pour piloter ses relations avec les investisseurs

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.