Barça, à Burgos pour la 16e victoire consécutive en Endesa League

04/03/2021 à 21:09 CEST

Alors que le Real Madrid, Valencia Basket et TD Systems Baskonia joueront pour les quarts de finale de l’Euroligue le dernier jour, Le FC Barcelone attend déjà le huitième classé après avoir définitivement équipé la première place avec sa victoire sur le court de Fenerbahçe (73-82).

Sans le temps de savourer ce succès européen et sans passer par Barcelone depuis son départ lundi pour Tel Aviv, L’équipe du Barça visite ce dimanche à 18h30 la piste à San Pablo Burgos qui continue d’étonner bien qu’elle soit l’une des équipes les plus touchées par le coronavirus.

Avec quatre victoires au cours des cinq derniers jours, l’équipe dirigée par la catalane Joan Peñarroya reste ferme dans sa lutte pour jouer les play-offs pour la deuxième saison consécutive (il occupe la cinquième position avec 17 victoires et est cinq devant la neuvième place)

En outre, la défense du titre de la Ligue des champions est sur la bonne voie pour les Burgos (Ils sont déjà en quarts de finale) et ils sont les champions actuels de la Coupe Intercontinentale grâce à leur victoire en Argentine contre Quimsa par 73-82 en février dernier.

Quand il s’agit de citer vos références de Hereda San Pablo Burgos, Il est temps de citer le pivot cubain Jasiel Rivero (il est toujours sur une nette ascension), les «tueurs» extérieurs Thad McFadden et Vítor Benite ou les ex-grains bleus Alex Renfroe (remis de sa blessure) et Víctor Rabaseda.

Kyle Kuric émerge avant la défense de Fenerbahçe

Nouveau défi du Barça

Bien qu’ils devront encore recevoir le Bayern vendredi avec leurs devoirs faits, ceux de Jasikevicius sont toujours déterminés à attaquer une première position en championnat que maintient le Real Madrid qu’il n’a perdu qu’un seul match … précisément le classique du WiZink Center (82-87).

Neuf jours avant la conclusion de la ligue régulière, Le Barça remporte deux victoires sur Pablo Laso, mais le 11 avril prochain, un nouveau classique sera joué au Palau et la différence pourrait être juste une avec la « moyenne du panier » pour l’équipe de Barcelone avec les possibles débuts de Pau Gasol aussi séduisant s’il ne le fait pas vendredi contre le Bayern.

Peñarroya a été disqualifiée lors du match contre les Palaos

| VALENTÍ ENRICH

Au fait, que le rival de ce dimanche il était sur le point de lui donner une aversion au Palau (89-86) dans un duel avec une grande controverse finale et la colère conséquente d’un Peñarroya qui a été disqualifié quand il a compris que son équipe avait été gravement blessée. Et … peut-être à juste titre.

Smits, motivé

Expert dans la valorisation de chacune des opportunités offertes par l’entraîneur lituanien, Rolands Smits a attiré l’attention sur la difficulté du piquet ce dimanche avec la lutte pour la première place de la ligue comme but final.

Rolands Smits ajoute toujours à l’équipe

« Ce sera un match très difficile, car Burgos est une équipe dangereuse et très physique. Il a une super équipe et de très bons tireurs comme McFadden et Benite, mais nous allons nous préparer à aller gagner le match. Je suis très content du travail que toute l’équipe fait & rdquor;, a commenté l’attaquant letton.