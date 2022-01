Barça-Baxi Manresa et Joventut-Real Madrid reportés en raison du covid-19

02/01/2022 à 16:52 CET

La ACB a annoncé ce dimanche des réajustements dans son calendrier et de nouveaux horaires dans plusieurs matchs qui devraient être joués dans les prochains jours, en raison des épidémies de covid qui touchent, entre autres, les effectifs de la Barça Oui Joventut de Badalona.

Ainsi, il a reporté les matchs Barça-Baxi Manresa (jour 14) et Joventut Badalona-Real Madrid (Matchday 15) initialement prévu pour ce mardi 4 janvier prochain, et qui se jouera finalement le dimanche 9 janvier à 17h00 et 19h15, respectivement.

De plus, le Baxi Manresa-Real Madrid, correspondant au jour 17 et initialement prévu le 9 janvier, est avancé au jour 4 du même mois à 21h00.

L’ACB annoncera dans les prochains jours les nouvelles dates pour le reste des matches reportés, dont ceux de la 16e journée, qui a dû être suspendue dans son intégralité en raison des foyers détectés dans une bonne partie des clubs.