Barça de l’Euroligue, en direct

04/02/2021 à 19:15 CEST

Fenerbahçe et le FC Barcelone se rencontrent dans l’Euroligue 2020-21 aujourd’hui, 2 avril, à partir de 19h45 (CET). Si vous ne pouvez pas voir le live correctement, cliquez ICI.

L’équipe Saras Jasikevicius veut conserver son excellente forme dans la meilleure compétition européenne. Malgré sa chute le dernier jour contre le Maccabi, Le Barça mène le classement européen et veut retourner sur le chemin de la victoire.

Continue en direct et en ligne les statistiques et le résultat du match entre le Maccabi et le FC Barcelone à la minute.