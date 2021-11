Barça : Duel clé et teinté de revanche à Kielce

23/11/2021

Agir le 24/11/2021 à 03:34 CET

Une semaine seulement après le match aux Palau, le Barça et Kielce se retrouveront, cette fois en territoire polonais. Un rendez-vous clé, non seulement pour la direction du groupe, mais aussi pour que le Barça puisse rendre la pièce au groupe de Talant Dujshebaev. Kielce a battu le Barça de deux buts la semaine dernière aux Palau (30-32), se répétant comme la seule équipe européenne capable de vaincre les Catalans dans leur fief.

Dans le but de faire table rase, celles de Image de balise Carlos Ortega Kielce, même si la vérité est qu’une défaite pourrait leur coûter même la deuxième place qu’ils occupent actuellement, à trois points des Polonais qui sont leaders. « Ce sera une réunion très similaire à celle que nous avons vue aux Palau et qui a été décidée sur de petits détails. Je pense que maintenant la pression est sur eux pour jouer à domicile et les cartes des deux équipes sont déjà sur la table & rdquor;, a estimé l’entraîneur du Barça qui a décrit le choc comme « un match très important dans la lutte pour la première place en le groupe & rdquor ;.

Les statistiques sont favorables au Barça, qui n’a jamais perdu sur le terrain polonais, mais celles de Dujshebaev Ils n’ont pas encore cédé à Hala Legionow Kielce cette saison et sont les leaders absolus du championnat polonais, le duel devrait donc être à nouveau très disputé.

La grande nouvelle dans l’appel à Ortega Par rapport à la semaine dernière, il s’agit de l’entrée de la nouvelle recrue du Barça, le pivot tuniso-qatarien Youseff Ben Ali, qui a déjà fait ses débuts en championnat ASOBAL samedi.

Talant, qui a surpris Ortega avec des rotations triples défense-attaque et des défenses solides en « six-zéro », a déjà récupéré l’ailier gaucher islandais à Barcelone Sigvaldi gudjonsson et n’a que la perte de l’international espagnol Daniel Dujshebaev, opéré en mars dernier d’une déchirure du ligament croisé du genou droit, est dans la dernière ligne droite de sa rééducation.

La vérité est que les Catalans devront se concentrer sur la défense face aux deux fers de lance de l’équipe polonaise, l’ailier gauche Arcadiusz Moryto (7 buts jeudi) et l’ailier droit français. Dylan Nahi (6), à côté des côtés Alex Djushebaev et Szymon Sicko clés de la victoire de votre équipe.

Concernant le choc, il faut noter que la meilleure attaque de la compétition se mesure, Kielce, avec une moyenne de 33,2 buts, contre la deuxième meilleure défense, le Barça, avec 28,4 buts encaissés.