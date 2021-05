Barça, en attente de la meilleure version de Mirotic

11/05/2021 à 20:52 CEST

Le Barça commence à préparer sa participation au Final Four à Cologne à partir de ce mercredi, avec plusieurs jours de travail à prévoir pour préparer l’ensemble du personnel et ajuster le jeu en équipe de Jasikevicius.

Et cela devrait aussi aider certains joueurs qui n’ont pas été au meilleur niveau le mois dernier, à retrouver la confiance et la forme nécessaires. se rendre à Cologne avec les meilleures options pour obtenir l’Euroligue.

Et l’un des joueurs qui ont besoin de retrouver leur célébrité est justement la référence du Barça, le Monténégrin Nikola Mirotic, que sans raison apparente, a vu comment leur nombre a considérablement diminué, et surtout dans la série des quarts de finale contre le Zenit Saint-Pétersbourg, où il était totalement absent.

Zenit l’a menotté

L’une des raisons pour lesquelles le Barça a tant souffert contre l’équipe de Xavi Pascual était l’inconfort de Nikola face au réseau défensif de Zenit qui ne lui a jamais permis de se lancer confortablement, Il ne frappe pas non plus avec des paniers relativement faciles, qui échouent à peine.

Le Barça doit retrouver la confiance de la star monténégrine, qui a bien commencé, puis a vu sa progression ralentie par le covid-19 et plus tard, un problème personnel l’a empêché de sortir avec des équipes.

Et c’est que Mirotic, lors des 31 matchs d’Euroligue qu’il a disputés, a été le meilleur buteur de l’équipe, avec une moyenne de 15,5 points et un PIR de 19,6. Dans la série contre l’équipe russe, il a à peine marqué une moyenne de 8,6 points, avec une valorisation de 7,6, bien en dessous de sa moyenne.

Fiabilité perdue

Si le Monténégrin se distingue par quelque chose, c’est pour sa fiabilité dans le tournage. Eh bien, dans la série contre Zenit, il a chuté de quelques pourcentages inappropriés de sa qualité dans les plans de deux, cIls étaient 28,6% lorsque leur moyenne était supérieure à 62%.

Il a également perdu le but et le leadership dans la Ligue Endesa, où ses chiffres sont tombés à une moyenne de 12 points et un PIR de 12. dans les derniers matchs quand leur Les moyennes en compétition de ligue sont bien supérieures: PIR 14,8 et 17,8.

Jasikevicius discutera sûrement avec le joueur de la manière dont il peut inverser cette situation négative, qui a permis au Barça de se qualifier pour le Final Four.. En son absence, un “ géant ” Brandon Davies est apparu, qui est devenu “ l’âme ” de l’équipe.

Préparez les quatre derniers

Maintenant, avec le Final Four à venir, ils auront deux autres occasions de se préparer à fond pour l’événement européen, sans aucune incidence au classement puisque le Barça a la deuxième place assurée. Contre le Betis, l’équipe du Barça a déjà montré ses possibilités.

Les duels contre Baskonia et Gran Canaria doivent être le set-up final avant le grand rendez-vous à Cologne. Et d’ici là, Mirotic doit retrouver sa confiance et sa sagesse pour diriger le Barça dans ce qui pourrait être une compétition pour l’histoire s’ils remportent le titre.