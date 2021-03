Barça et Movistar Inter, face à face pour la première fois en finale

28/03/2021

Malgré le fait qu’entre les deux, ils ajoutent 15 titres dans les 31 éditions contestées, Le FC Barcelone et le Movistar Inter s’affronteront ce dimanche à Madrid à 20h45 (Teledeporte) pour la première fois dans une finale de Coupe d’Espagne.

Et ce dimanche matin, la RFEF a pu organiser un acte avec attention à la presse avec les deux coachs (Andreu Plaza et Tino Pérez) et les deux capitaines (le blessé Sergio Lozano et Pola).

Champions des deux dernières éditions, les Blaugrana ont atteint la finale après avoir battu ElPozo Murcia aux tirs au but en quarts de finale (3-3) et Leader de la ligue Levante en demi-finale (3-6).

De son côté, l’équipe interista avait également besoin des pénalités maximales en quarts de finale contre Palma Futsal (2-2) et il a souscrit à la sobriété en demi-finale pour quitter Jimbee Cartagena au bord du chemin (0-2).

Avec 15 titres derrière eux, l’équipe madrilène revient en finale trois ans après avoir perdu contre les prévisions celle de 2018 face à un Jaén Paraíso Interior qui pourrait aussi en 2015 avec le Barça de Marc Carmona.

Alors que, le blaugrana tentera de conquérir le titre pour la sixième fois et troisième d’affilée, ce qui signifierait imiter quelque chose que seul le FC Barcelone a réalisé avec précision (2011, 2012 et 2013).

Hanté par les problèmes de trésorerie, L’Inter a décidé de parier l’été dernier sur une équipe moins chère, qui a motivé le départ de Ricardinho, Carlos Ortiz, Gadeia, Humberto et Elisandro.

Movistar Inter, un univers qui tourne autour de Pito

| INTER

Ainsi est arrivée la ligue actuelle ‘Pichichi’ avec 21 buts Dani Saldise (Xota), l’ancien Blue Eric Martel ‘Nakata (Xota), Cecilio (Levante), Fer Drasler (Benfica), Lucas Trípodi (Ribera Navarra) et un Boyis venu directement du Barça.

Cependant, le grand nom propre, l’étoile qui éclaire tout ce collectif est Siffler. Le Brésilien, qui aurait un accord pour porter du bleu et de l’écarlate la saison prochaine, est tout talentueux et sera le grand danger que les hommes d’Andreu Plaza devront contrôler.

Sous les ordres d’un Tino Pérez qui a déjà mené l’équipe madrilène à la conquête de la dernière Ligue, Le rival du Barça dans les paris finaux sur la vitesse, par les coupures, par les murs et par une intensité difficile à contrer.

Le Barça arrive à la fin dans un grand moment

| FCB

Pour sa part, l’équipe de Barcelone a terminé un match très solide en « demi-finale » contre Levante avec deux rotations de base et un grand travail collectif qui nous a fait oublier les absences importantes du capitaine blessé Sergio Lozano et d’un Leandro Esquerdinha qui a été testé positif pour Covid.

Lors de l’analyse des clés du jeu, en plus des «petits détails» traditionnels, il convient de mentionner le rythme du jeu. Plus de rebondissements, un avantage pour l’Inter. Un plus de contrôle, un avantage pour le Barça.

Ce sera la première finale de coupe entre le Barça et l’Inter

| FCB

Quant aux affrontements entre les deux équipes en Coupe d’Espagne, il y a un équilibre total. En demi-finale 2012, le Barça a battu l’Inter 4-1 avec des buts de Sergio Lozano, Ari, Jordi Torras et Igor, alors qu’en 2014, ils ont subi une dure défaite 6-1 à Logroño.

« Je vois l’Inter très fort. Je les ai vus comme ça contre Palma et aussi contre Carthagène.. C’est une équipe très puissante, très rapide, qui court beaucoup et qui est très verticale. Il faut être très attentif, car leur arme est de courir, on a joué huit heures plus tard qu’eux et il est possible que ça se voit », a déclaré Andreu Plaza à l’issue du duel de ‘demi-finale’ contre Levante.