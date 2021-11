Barça et Olimpia Milan, duel de haut vol en Euroligue

11/03/2021 à 19:46 CET

Au cours des sept jours joués à ce jour, Le FC Barcelone et AX Armani Olimpia Milano se sont avérés être les deux meilleures équipes pour l’instant une Euroligue qu’ils commandent avec des chiffres absolument tracés.

Ce n’est pas que les deux aient remporté six matchs avec une seule défaite, mais que les Catalans et les Lombards présentent exactement la même « moyenne du panier » générale (+51) avec trois autres points encaissés et marqués par ceux d’Ettore Messina.

Le célèbre technicien et économiste italien, quatre fois vainqueur de l’Euroligue (deux avec Virtus Bologna et deux autres avec le CSKA) peaufine l’équipe milanaise depuis son arrivée en 2019 et en juin a poussé les Catalans à la limite en demi-finale à Lanxess (84-82) lors d’une autre soirée magique pour Cory Higgins.

Avec le ‘Chacho’ Rodríguez distillant sa classe simpar A 35 ans malgré le fait qu’il joue déjà moins de minutes, Olimpia Milano a une équipe sensationnelle dans laquelle joue le controversé Malcolm Delaney.

Cependant, la base américaine qui a pris ceux de Villadiego tout seul et risquer de remporter l’élimination du Barça, il est absent des pistes depuis deux semaines en raison d’un problème physique et pourrait également manquer le choc de ce soir à 20h30 (DAZN) au Forum Mediolanum de Milan.

La signature vedette a été le recrutement de l’attaquant italien Nicolo Melli des Mavericks de la NBA. Le grand centre hellénique ‘Dinos’ Mitoglou (2.11) est également arrivé pour rejoindre entre autres l’ancien Baskonista Shavon Shields, le double champion Kyle Hines, le talentueux italien Luigi Datome.

Les Italiens n’ont perdu que lors de leur visite à Munich (83-77) et ils ont neuf victoires d’affilée en Euroligue dans leur Forum Mediolanum… puisqu’ils se sont inclinés face au Barça le 19 mars par 56-72 avec 15 points et +22 de Nikola Mirotic.

Après avoir oublié contre Fuenlabrada (79-69) la terrible nuit de Tel-Aviv (85-68), un Barça sans le blessé de longue durée Àlex Abrines prend le jeu comme un défi cela lui permettra de « voir où il en est & rdquor;, comme l’a dit Sarunas Jasikevicius il y a quelques jours avant de s’imposer à Istanbul.

Sur le plan mental ça peut aider d’avoir gagné les quatre duels précédents. En plus des deux renvois, le Barça a également battu les Milanais la saison dernière aux Palau (87-71) avec 21 points de Brandon Davies et fait deux stages au Palau un mois avant l’annulation par le Covid (84-80) avec 26 points précisément de Delaney avant sa « peur ».