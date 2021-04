Barça et solidité comme prémisse pour rêver de la Ligue des champions

David Rubio

Après avoir surmonté par 2-0 et avec une certaine suffisance le premier obstacle mercredi contre le Slovène Dobovec en quarts de finale de la Ligue des champions, Le FC Barcelone prépare déjà le duel ce samedi contre l’AFC Kairat à 20h00. (Esport3 et Vamos) en deuxième demi-finale de ce Final Eight qui se joue à Zadar.

C’est un rival qui a battu les Blaugrana les trois fois qu’ils se sont rencontrés dans un Final Four: les demi-finales de 2013, la finale de 2015 (toutes deux sous les ordres de Marc Carmona) et les demi-finales d’il y a deux ans à Almaty déjà avec Andreu Plaza sur le banc.

Dans cet avant-dernier tour, il y aura également le quintuple champion Movistar Inter. Dans un match intense contre le Russe Gazprom-Ugra, les champions en titre de la ligue espagnole ont gagné 3-0 avec deux buts de l’opportuniste Cecilio et un de Lucas Trípodi après un excellent jeu de Pito. Quelle belle signature le Barça fera pour la saison prochaine!

Récent champion de la Coupe d’Espagne et de la Super Coupe (tous deux après avoir battu les Catalans en finale), l’équipe dirigée par Tino Pérez Il sera mesuré demain en “ demi-finale ” à 15h00. au vainqueur du duel que le Sporting de Portugal et le Parti communiste russe (KPRF) de l’ex-Azulgranas Lin et Raúl Gómez se disputent ce vendredi à partir de 20h00 (Romulo est absent pour cause de blessure).

L’un des grands “ mais ” du Barça de la saison en cours sont les déconnexions dans des moments précis qui ont conduit à concéder des buts évitables ou qui ont augmenté le nombre de fautes en excès, alourdissant les options défensives face au danger de la “ double pénalité ” comme cela s’est produit en Super Coupe et en finale de la Coupe d’Espagne.

C’est pourquoi la victoire de la ligue avant la finale à Ocho sur le court d’O Parrulo (0-2) et le triomphe susmentionné en terres croates contre le champion slovène (2-0) invitent le optimisme modéré au vu du bon travail collectif dans les deux duels.

Adolfo a fait un énorme gaspillage physique en quarts de finale

“Qu’ils ne marquent aucun but pour vous et que votre gardien de but n’a pas trop de travail à faire en quart de finale de la Ligue des champions, cela indique que le travail défensif a été très bon “, a souligné Andreu Plaza à l’issue de la réunion.

C’est certainement un détail important pour une équipe qui a concédé six buts contre l’Inter lors de ces deux dernières finales perdues. En ce sens, il faut également souligner le pas en avant du Portugais André Coelho, bonne nouvelle pour un Barça en manque de références défensives. Et attention aussi à Aicardo, qui va de mieux en mieux et qui est généralement une assurance de performance (et de buts) dans les grands événements.