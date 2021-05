Barça et un grand retour qui pourrait avoir un prix final

13/05/2021 à 06:32 CEST

L’excellente ligne que le Barça a affichée dans la compétition de la ligue ainsi que les pierres d’achoppement continues de leurs rivaux dans l’une des ligues les plus égales de l’histoire (si ce n’est la plus régulière) permettront aux hommes d’Andreu Plaza d’affronter les cinq derniers matchs en sachant cette ils termineront d’abord la phase régulière s’ils ajoutent les 15 points en jeu sans regarder les autres résultats.

Après avoir ajouté seulement deux points des 18 premiers et avoir obtenu le leadership que Levante occupait à 19 points, L’équipe du Barça a entamé un retour qui les a amenés à affronter 17 matchs sans connaître la défaite jusqu’à ce qu’il tombe dans le «re-run» du Pavelló Nou Colomense contre Industrias 3-2.

Les blaugrana, qui ont disputé les cinq finales cette saison avec deux titres (Ligue des champions 2019-20 et Copa del Rey 2019-20) et trois défaites (Champions, Copa de España et Copa del Rey 2020-21) en ont remporté trois suivis ( 6-3 à Levante, 0-2 à O Parrulo et 3-1 à Betis) et ils assureraient la première place dans la ligue régulière en remportant leurs cinq matchs… dans le presque que le reste des candidats n’échouent plus.

Pour cette circonstance, le deux trébuchements très récents par ElPozo Murcia contre Peñíscola Globeenergy (3-4 avec un but à la dernière minute de l’Argentin Agustín Plaza) et sur le court de Burela (6-6 … et merci, puisqu’ils sont tombés 6-4 à quatre minutes de la fin).

Le fait est que le Barça est cinquième avec 55 points, six du quatuor de tête qui composent Jimbee Cartagena (deux autres matchs), Palma Futsal (deux), Levante (deux) et ElPozo (un). Comme l’équipe d’Andreu Plaza accueillera l’équipe de Diego Giustozzi le 22 mars, il a entre ses mains pour les atteindre tous et les surpasser par la moyenne des buts. La seule exception serait Palma Futsal (4-3 à Son Moix et 2-1 au Palau), bien qu’en général ceux d’Antonio Vadillo ajoutent +25 et les Catalans, +37.

Andreu Plaza s’entretient avec le Ferrao blessé

| FCB

Le Barça se lancera vers ce nouvel objectif, né du bon travail réalisé ce samedi sur le court intérieur de Jaén Paraíso., le mardi 18 il visitera Pescados Rubén Bureral, le 22-M il recevra El Pozo Murcia dans un grand match, trois jours plus tard un BeSoccer UMA Antequera arrivera au Palau qui pourrait déjà être descendu et le dernier week-end de mai il arrivera visitez l’une des équipes les plus en forme, l’Aspil Vidal Ribera Navarra de Pato.

Outre l’énorme difficulté qu’implique ce 15 sur 15, Il faut se rappeler que Sergio Lozano ne jouera plus cette saison, que le gardien Miquel Feixas est toujours blessé et que ni Ferrao ni un Adolfo qui a dû subir une intervention chirurgicale après s’être cassé un doigt en finale de Ligue des champions ne sont attendus pour les deux prochains duels.