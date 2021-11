Barça Femmes UWCL | Entretien avec Lieke Martens : « Nous n’avons pas encore atteint le plafond »

11/10/2021 à 06h30 CET

Avec ambition, enthousiasme et beaucoup de travail Lieke martres (Nieuw-Bergen, 1992) affronte sa cinquième saison au Barça. Vainqueur de tous les parcours passés, le Néerlandais n’est pas satisfait et estime que l’équipe n’a pas encore atteint le sommet.

L’attaquant du Barça fréquente SPORT avant d’accueillir Hoffenheim lors du troisième match de la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League.

Q – Comment vous sentez-vous ?

Un très bon. Nous nous débrouillons bien en équipe et je pense que j’aide l’équipe à obtenir des résultats.

Vous avez un grand duel de Champions. Qu’attendez-vous de lui ?

Ça va être intéressant. Je pense que nous aurons le ballon un peu plus qu’eux, comme nous le faisons dans la plupart des matchs. Et si nous atteignons notre niveau, nous pouvons le faire très bien.

Hoffenheim a Nicole Billa, l’une des meilleures buteuses d’Europe.

Nous savons qu’ils ont de bonnes joueuses comme elle. Mais nous avons aussi de bonnes défenses et nous leur faisons beaucoup confiance. Nous devons les prendre en compte, mais surtout nous nous concentrons sur la façon dont nous allons jouer.

Après deux journées, que pensez-vous du nouveau format de la Ligue des champions ?

Je pense que la phase de poules s’additionne, ce changement est très positif ainsi que le fait que tous les matchs peuvent être vus, que ce soit à la télévision ou sur YouTube.

Petit à petit, de plus en plus de pas sont faits vers l’équité. En fait, vous allez jouer à l’Emirates Stadium contre Arsenal en décembre.

Et c’est super. Nous avons déjà joué une fois au Camp Nou et c’était très spécial. C’est exactement ce dont le football féminin a besoin et j’espère que beaucoup de gens viendront voir le match.

Vous rêvez de jouer dans un Camp Nou complet ?

Absolument. Ce serait incroyable. Jouer dans de grands stades devant autant de monde est très excitant et j’espère que cela se produira de plus en plus à l’avenir.

Vous êtes le rival à battre dans toutes les compétitions.

L’équipe se sent très en sécurité, le niveau d’entraînement est très élevé et nous nous poussons les uns les autres pour atteindre un niveau de plus en plus élevé.

Avez-vous peur d’échouer ?

Pour rien. Je n’ai pas peur de la défaite, peut-être qu’elle viendra un jour, mais nous nous concentrons sur le fait de continuer à faire ce que nous faisons et à quel point cela fonctionne bien.

Où est ta limite ?

Je pense que nous n’avons pas encore atteint le sommet. J’espère que nous pourrons faire encore mieux.

Une fois que vous avez tout gagné, quel est votre rêve ?

Continuez comme ça. Nous revenons pour tout et même pour plus.

Êtes-vous une meilleure équipe maintenant?

Chaque année, l’équipe s’améliore. Mais aussi parce que beaucoup de joueurs sont encore là, et cela montre que nous avons aussi grandi.

Est-ce que gagner votre place dans le onze de départ dans les matchs les plus importants est votre motivation ?

Oui, je suis là pour jouer à tous les jeux et bien sûr aux plus importants. Je travaille dur et je fais de mon mieux pour aider l’équipe.

Maintenant, une photo de vous embrassant le trophée de la Ligue des champions me vient à l’esprit. Qu’avez-vous ressenti à ce moment-là ?

C’était très spécial. Je suis venu ici pour gagner la Ligue des champions. Il était conscient que cela n’allait pas arriver dans les premières années. Mais ensuite, nous sommes allés en finale et l’année dernière, nous l’avons gagnée. Je suis fier.

À votre arrivée, l’équipe était très loin de ce qu’elle est maintenant. Comment avez-vous vécu cette croissance de l’intérieur ?

C’est incroyable. C’est ce que l’équipe voulait depuis quelques années et nous l’avons réalisé avec beaucoup de travail et en nous aidant les uns les autres. Chacun s’est amélioré individuellement, aussi parce que nous nous entourons de joueurs de plus en plus bons. Et ça fait grandir. Quand je suis arrivé ici, nous n’avions pas ce niveau. Et maintenant, la barre est très haute.

Une fois que tu as reconnu que tu étais venu à Barcelone avec beaucoup de pression parce que tu étais « le meilleur » et tu devais prouver pourquoi ils t’avaient signé. Comment l’avez-vous géré ?

Ce n’était pas facile, parce que lorsque vous définissez des attentes, c’est difficile. Mais c’est très différent de maintenant car il y a beaucoup de niveau. Chaque joueur est bien meilleur, même moi je suis meilleur qu’à mon arrivée. Nous nous améliorons chaque jour et maintenant je ne ressens plus de pression, j’aime juste le football.

Pensez-vous que Barcelone est votre maison maintenant ?

Barcelone est une grande ville, je l’aime et je me sens très bien ici. C’est comme ma deuxième maison. Mais ma maison sera toujours en Hollande.

Vous avez eu une fin amère à Tokyo. Comment s’est passée l’expérience ?

Ce n’était pas bon parce que ce n’était pas ce que l’on attend des Jeux. Nous ne pouvions rien faire. Nous ne pouvions quitter l’hôtel que pour jouer au football. C’est quelque chose qui devrait être très beau mais la réalité est que ce n’était pas comme ça à cause du Covid.

Vous attendez avec impatience l’Euro Cup l’été prochain ?

Bien sûr. Il reste encore beaucoup de temps et maintenant je suis concentré sur le Barça, mais je veux vraiment que le moment vienne.

Vous êtes candidat au Ballon d’Or, qu’est-ce que cela représente pour vous ?

C’est très spécial, mais c’est encore plus parce qu’il y a d’autres nominés et c’est une reconnaissance de la grande année que nous avons faite. Bien que je pense qu’il devrait y avoir plus de joueurs de l’équipe nommés.

Votre contrat se termine en juin. Vous voyez-vous jouer plus longtemps avec le maillot du Barça ?

Je ne sais pas ce qui va se passer… C’est ma cinquième saison au Barça et on verra ce qui se passera à la fin.