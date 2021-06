in

06/11/2021

Le à 22:50 CEST

FC Barcelone et Lenovo Ténérife Ils s’affrontent lors du troisième et dernier match des éliminatoires de la Ligue Endesa 2020-21. Vivez le jeu, aujourd’hui, en direct et en ligne avec SPORT. Si vous ne pouvez pas le visualiser correctement, cliquez ICI.

Le duel coup d’envoi au Palau Blaugrana à 22h00 (CET).

Suivez-nous sur match en direct, avec toutes les statistiques et le résultat à la minute près.