Barça-Madrid, premier grand défi en finale de Super Coupe

Près de trois mois se sont écoulés depuis que le FC Barcelone a battu le Real Madrid à deux reprises en un peu plus de 48 heures pour remporter la dernière Endesa League et les éternels rivaux se retrouveront ce dimanche en finale de la Supercoupe Endesa.

Le choc se jouera au Santiago Martín de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) et signifiera la réédition de la dernière finale au même endroit, réglé avec Victoire de Madrid 72-67 dans un duel très égal.

Ce sera la huitième fois que les Blaugrana et les Blancos s’affronteront en finale de Supercoupe et à ce jour le bilan est assez déséquilibré, puisque le Barça n’en a gagné que deux et Madrid s’est imposé lors des cinq dernières.

Des demi-finales très différentes

Seules des conclusions partielles peuvent être tirées de ce qui s’est passé samedi en demi-finale, puisque l’équipe barcelonaise a dépassé un Valencia Basket très épuisé (87-68) et Madrid a dû souffrir jusqu’au bout face à l’hôte Lenovo Tenerife (70-72).

Avec un Brandon Davies en état de grâce et une défense inappropriée à ce stade du parcours, Le Barça abusé parfois une peinture ‘taronja’ très diminué qu’il ne pouvait compter sur Nenad Dimitrijevic, Louis Labeyrie, Jasiel Rivero ou le récemment opéré Xabi López-Arostegui.

Nigel Hayes, dans une belle action contre Valence

Bien que Mirotic n’ait apporté sa qualité qu’au troisième trimestre, les Catalans ont réalisé un exercice de solvabilité et le contrôle du rythme du match, si bien que le réveil subi en finale de la Ligue catalane semble avoir pris effet.

En revanche, Madrid a perdu 49-42 au milieu du troisième quart lorsque Pablo Laso a dynamité la rencontre avec son énième “spectacle” qui a fait réagir son équipe et modifié la dynamique de l’arbitrage. Un génie de Vitoria, mais tellement histrionique qu’il flirte parfois avec la bouffonnerie.

En plus de survivre à un duel ardu, les Blancs vivent de braises en attendant de se rencontrer le statut de Rudy Fernández, qui a perdu son genou gauche dans un mauvais mouvement ..

Le genou gauche de Rudy Fernández inquiète Madrid

Ajouté morbide

Si les deux dernières saisons chaque duel contre le Real Madrid il a Nikola Mirotic du Barça dans l’oeil du cyclone En raison de son passé madrilène, ce qui s’est passé cet été ajoutera encore plus de piquant à un duel dans lequel les étincelles volent toujours.

Le Barça a incorporé l’Argentin Nicolás Laprovittola dans le but de retrouver le niveau sensationnel qu’il a montré à La Penya et qu’il n’a pas fini d’offrir lors de ses deux dernières saisons à Madrid. Quand il a signé, il semblait que son style de jeu ne correspondait pas à celui de Pablo Laso et c’est finalement ainsi.

Adam Hanga affrontera le Barça en finale

De l’autre côté de la rue le tableau madrilène s’est mis au travail pour ficeler Thomas Heurtel quand le scandale impardonnable a éclaté lorsque le Barça l’a laissé “planté” à Istanbul et l’a présenté après quelques mois de “passage” à l’ASVEL.

Aux côtés du Français, cet été un autre joueur du Barça est arrivé au club Concha Espina et, d’ailleurs, directement. Le hongrois Adam Hanga a été un exemple de professionnalisme Durant sa période Blaugrana, il sera sûrement applaudi au Palau cette saison.

Techniciens

Tandis que Sarunas Jasikevicius il a fréquenté les médias sans savoir ce que serait son rival En finale ce dimanche, Pablo Laso l’a fait en sachant qu’il devra vaincre les Catalans s’il veut décrocher le titre.

“Le Barça a montré beaucoup de solidité et a cassé le match contre Valence très tôt. Ils gardent de nombreux signes d’identité de l’année dernière avec Calathes, Mirotic, Davis ou Higgins, qui sont ses pièces maîtresses, mais nous ne pouvons pas oublier les menaces de Kuric ou d’Abrines », a commenté l’homme de Vitoria.

Pablo Laso a mérité la disqualification

“Quand vous jouez avec une équipe de ce niveau, vous savez que vous allez devoir faire du bon travail, le sentiment est qu’ils continuent avec des détails qui leur ont donné du succès la saison dernière et c’est pourquoi ce sera très difficile », a ajouté un Laso Il est persuadé que la blessure subie par un Rudy Fernández plein de problèmes physiques n’est pas grave.

Pour sa part, Saras est très clair qu’un tel match physique l’attend Comme tous les classiques qu’il a joués depuis qu’il est sur le banc et pour cela il faudra au moins égaler cette intensité. S’il réussit, il y a aujourd’hui plus de talent aux Palau qu’au WiZink.