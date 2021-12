Barça-MoraBanc Andorre est en danger ce mardi

26/12/2021 à 21:16 CET

Comme les positifs au COVID se multiplient de façon exponentielle malgré le fait que dans la grande majorité des cas de la variante omicron, les effets ne sont même pas ceux des vagues précédentes, le sport commence à être de plus en plus touché et le basket souffre aussi dans sa chair.

En ce sens, les points positifs ne cessent de croître en NBA et au niveau national, l’ACB a été contraint de reporter deux des réunions de ce dernier jour de 2021, le 15. C’est le Lenovo Tenerife-Valencia Basket prévu ce mercredi en raison des points positifs dans l’équipe de l’île (les ‘taronja’ viennent de surmonter une situation délicate) et un Joventut-Real Madrid qui aurait dû jouer ce lundi pour les cas dans le blanc Boite qu’ils ne l’ont pas empêché d’humilier, en proie à des jeunes, jeudi dernier le CSKA, qui dirige (ou du moins tente de) le chaotique Dimitrios Itoudis.

Eh bien, le fait est que le duel qu’ils devraient jouer ce mardi aux Palaos le Le Barça et MoraBanc Andorre à 21h30 ne tient aussi qu’à un fil par la situation que traverse l’ensemble de la Principauté.

Bien que la boite azulgrana a le positif de Pierre Oriola Une fois Nigel Hayes complètement rétabli, les problèmes viennent de la Principauté avec un deuxième cas positif dans ceux d’Ibon Navarro.

Jokubaitis, à Encamp lors de la victoire contre Andorre

| FCB

Le club andorran a annoncé un premier positif dans son effectif vendredi dernier et ce dimanche il a admis un deuxième cas de covid tout en réitérant que le reste de l’équipe subira « de nouveaux tests PRC dans les prochaines heures ».

Par conséquent, dans l’attente des résultats, il n’est pas exclu que tout au long de la journée ou même mardi l’ACB ait à annoncer un report qui serait très mauvais pour le Barça en raison du manque de dates libres.

Dans ce sens, le responsable de la compétition fera prévaloir la santé en tout temps et la sécurité des joueurs, il n’hésitera donc pas à décréter un éventuel report si la situation l’y incite.

D’ailleurs ce lundi une Assemblée aura lieu à l’ACB dans lequel il sera décidé si la date limite pour la Copa del Rey est établie sur la base du rapport victoires/défaites comme cela s’est produit l’année dernière si tous les matchs reportés ne peuvent pas être joués (en principe, la date limite est le 9 janvier ).