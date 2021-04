Barça, pour franchir une nouvelle étape sur le chemin de la Ligue

23/04/2021 à 19:55 CEST

SPORT.ES

Le Barça fait face à un nouveau rendez-vous avec l’OK Liga avec beaucoup en jeu. Les Catalans reçoivent Taradell (19h30, Barça TV et OK Liga TV), onzième place avec 26 points, avec l’objectif clair d’ajouter les trois points pour assurer une nouvelle étape dans l’objectif d’être champions de la Ligue OK.

“Compétez très bien & rdquor;”, a commenté Edu Castro sur un rival qui a surpassé le Liceo. «Si nous avons un avantage (sur le Liceo), entre autres, c’est à cause de leur victoire & rdquor;, se souvient l’entraîneur du Barça.

Pour Castro, la Liga est «le titre le plus important de la saison», d’où il considère qu’il leur reste quatre finales qu’il faudra affronter avec joie et confiance.

Matías Pascual: “El Taradell a obtenu de bons résultats”

Matias Pascual, s’adressant à Barça TV, a également souligné que “nous ne pouvons nous détendre contre aucun rival”. “Nous avons quatre finales pour terminer la OK League et nous ne pouvons pas donner une minute.” “El Taradell a obtenu de bons résultats lors de matches importants.” Selon l’Argentin, l’équipe “sait que nous ne pouvons pas échouer et cela nous fait affronter les matches avec le plus grand sérieux et sachant que nous devons jouer notre jeu”. “Cela nous aide toujours à jouer avec notre public”, conclut.