Barça, se concentrer sur le championnat comme seule consolation

04/05/2021 à 19:28 CEST

A la pause de la finale, tout semblait orchestré lundi dernier dans la ville croate de Zadar pour que le FC Barcelone aurait fêté sa quatrième Ligue des champions et le deuxième en un peu plus de six mois.

L’équipe dirigée par Andreu Plaza s’était émerveillée au Sporting de Portugal en première période. Avec une maîtrise absolue de tous les aspects du jeu, les buts de Marcenio à 51 secondes et Ximbinha à la 17e, un tir au bois d’André Coelho et deux d’Esquerdinha, rien ne nous a invité à penser à un changement de décor comme celui-là. cela s’est produit.

Cependant, Le Barça est devenu plus petit au passage de la seconde mi-temps, il a concédé quatre buts évitables. De 2-0 avec un nouveau tir d’Adolfo à la 24e minute qui a été repoussé entre le gardien Guitta et le poteau, en 10 minutes, il est passé à 2-4 avec quatre buts de “ Leoes ” locaux qui ont rendu la finale pratiquement impossible.

Les fameux petits détails, la baisse d’intensité, trop de balles divisées perdues et l’erreur individuelle occasionnelle ont conduit à un une défaite douloureuse qui entraînera des conséquences.

Optez pour la ligue

Le premier sera le sport, puisque Le Barça est obligé de disputer la finale de la ligue s’il veut disputer la prochaine Ligue des champions en perdant le billet direct attribué par l’UEFA au champion aux mains du Sporting.

De plus, le tournoi de régularité est déjà présenté comme seul antidote possible contre le virus à partir d’une saison vierge après avoir remporté la Coupe d’Espagne l’an dernier, la Ligue des Champions dans un Final Four s’est disputée aux Palaos et à la King’s Cup (les deux derniers tournois intégrés dans le parcours actuel par Covid).

Esquerdinha et Ferrao se rencontrent après avoir perdu la finale

| LONG PACO (FCB)

Cette saison les Blaugrana ont perdu la finale de la Coupe d’Espagne (6-1 contre l’Inter), la Super Coupe (6-4 également contre Madrid) et la finale de la Ligue des Champions (3-4 contre le Sporting), en plus de chuter en quarts de finale de la Copa del Rey aux mains de Industrias Santa Coloma (3-1).

Et en l’absence de six matchs de championnat réguliers Le Barça est cinquième avec 52 points, avec l’Inter à deux et avec deux matches en attente. En d’autres termes, même avoir un avantage sur piste en quart de finale semble très difficile.

Dimanche, Betis

Le Barça a ruminé ce mardi déjà à Barcelone son KO en finale de la Ligue des champions et il reprendra l’entraînement ce jeudi à 11h00 à la Ciutat Esportiva pour préparer le match contre le Real Betis correspondant au 31e match qui se jouera dimanche à 12h00 au Palau.

Aicardo et Emilio Buendía, face à face de la Copa del Rey

| FCB

Avec les pertes du gardien Miquel Feixas (il doit revenir à la fin du mois) et du capitaine Sergio Lozano (il ne rejouera pas cette saison dans l’un des grands handicaps de l’équipe faute de caractère et de leadership), à l’équipe d’Andreu Plaza il n’a pas d’autre choix que de lever la tête et combattez pour regagner le sceptre de la ligue.