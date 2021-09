Barça, un clou en arrache un autre

in

09/07/2021 à 06h30 CEST

Dans un week-end avec deux titres pour les sections, le roller hockey a frôlé les inscriptions en balayant la Ligue catalane, le handball a passé la Supercoupe à Ademar et basket-ball suspendu perdant la finale de la Ligue catalane contre Manresa.

“Nous ne nous sommes pas bien entraînés cette semaine et nous n’avons pas bien joué non plus & rdquor;, a commenté Jasikevicius après la finale. En effet, lors des « demi-finales » contre Penya, le Barça n’a offert qu’un beau troisième quart-temps dans un duel plutôt gris au niveau mondial.

Il n’est pas nécessaire de dramatiser, mais la défaite contre Manresa dans laquelle Pedro Martínez continue de faire des “miracles” a mis en évidence certaines lacunes de l’équipe sans oublier que les pertes de Sertaç Sanli et Pierre Oriola ont été déterminantes.

Sans le turc ni le catalan, ‘Rambo’ Davies a été laissé seul sous les cerceaux avec la seule aide d’un Ibou Badji encore « vert » et qui s’en est pris à Saras pour ne pas avoir fait quelque chose dont il est capable : « faire éclater » le cerceau.

Outre le performance moche de Mirotic en finale avec -3 valorisation, ils n’allaient pas bien dans le périmètre de Higgins ou surtout Abrines. De plus, Laprovittola a tiré considérablement mieux qu’il ne l’a réalisé.

Saras sait que son équipe peut donner beaucoup plus

| DAVID RAMÍREZ

Dans la section ci-contre, minutes passionnantes de Jokubaitis en « demi » et le très notable Rolands Smits en finale. Le Letton continue de s’avancer en grande partie à cause de son attitude et de sa non-conformité. C’est toujours exemplaire.

Bien qu’il s’agisse du titre le moins important du parcours et de quelques “mais” dans les critères d’arbitrage qui ne devraient pas assombrir la superbe rencontre de BAXI Manresa, les Catalans ont devant eux cette semaine une belle opportunité de faire table rase avec la Super Cup Endesa.

Le Barça, qui n’a plus soulevé ce titre depuis 2016 même avec Xavi Pascual, Valencia Basket est mesuré en demi-finale samedi avec l’hôte Lenovo Tenerife et le Real Madrid dans l’autre duel.

Joan Peñarroya, entraîneur du Valencia Basket

| .

« Je n’ai pas encore pu avoir cinq joueurs à l’entraînement. Il est clair que ce n’est pas la situation idéale pour affronter un tournoi comme la Supercoupe, mais On va tout donner & rdquor;, a-t-il commenté ce mardi Joan Peñarroya, nouvel entraîneur ‘taronja’.

Le troisième week-end de septembre, le Supercoupe féminine aussi à Tenerife et le tirage au sort a donné lieu à un duel passionnant entre Spar Girona et Perfumerías Avenida mardi dans une demi-finale qui sera complétée par Clarinos et Valencia Basket.