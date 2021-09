Barça : Une Super Coupe au parfum de revanche

09/10/2021 à 22:15 CEST

Le FC Barcelone affronte la Supercoupe, le deuxième titre en jeu, avec l’optimisme et la confiance qui viennent d’avoir déjà soulevé une couronne -la Lliga Catalana- dès le début de la saison officielle.

Les Catalans affrontent Noia Freixenet ce soir (21h00 ; Esport3 et Barça TV), équipe hôte, et qu’en Ligue catalane les Catalans les ont battus par un retentissant 8-1.

« Maintenant, nous commençons une nouvelle compétition à partir de zéro, avec un match très exigeant. Ils jouent à domicile et sont les Noia”, a-t-il prévenu Edu castro. “Le précédent sera une anecdote car ils sortiront pour jouer le jeu qu’ils veulent et nous essaierons de répéter les succès pour amener le jeu sur notre terrain & rdquor;a ajouté l’entraîneur du Barça qui récupère Sergi Llorca, déjà avec la décharge médicale, mais qui perd Sergi Panadero, qui a subi un traumatisme oculaire à l’entraînement jeudi et sera absent entre une et deux semaines par précaution.

Egurrola est très optimiste

Aitor Egurrola, pour sa part, voit aussi de l’optimisme dans son équipe : « Nous sommes assez confiants et nous sommes heureux d’avoir décroché le premier titre & rdquor ;. Le ‘Pulpo’, avec une grande expérience dans ces domaines, a assuré que «nous sommes le Barça et nous ne pouvons pas vivre sur les titres passés, nous devons donc nous concentrer sur la demi-finale de la Super Coupe & rdquor ;. N’oubliez pas non plus qu’« il est très difficile pour nous de rejouer le même jeu. Nous allons jouer chez eux et nous devons renforcer le bon travail que nous avons fait contre eux et affiner les détails sur les erreurs.

Liceo et Recam Làser Caldes ouvriront le feu avec la première demi-finale à 19h00.