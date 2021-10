Barça : Velasco et Javi Rodríguez se sont rencontrés avant le derby

21/10/2021 à 19:38 CEST

Ce samedi à 16h00 (GOL), Industrias Santa Coloma reçoit le FC Barcelone dans un derby qui s’est terminé à trois reprises par une victoire de Colomense l’an dernier. Eh bien, 48 heures avant le match, l’entraîneur local Javi Rodríguez et le visiteur Jesús Velasco, qui visitera les installations pour la première fois depuis la rénovation, se sont rencontrés ce jeudi au Pavelló Nou (la saison dernière, il dirigeait l’ACCS parisien).

L’ancien joueur mythique du Barça a rappelé que la saison dernière « nous les avons battus les trois matchs, mais tout peut arriver. Je pense que nous verrons le vrai Barça au deuxième tour. Pour moi, c’est l’équipe qui a le meilleur effectif. Vous pouvez obtenir un quatuor avec Ortiz, qui est le capitaine de l’équipe espagnole avec trois partants du Brésil comme Ferrao, Pito et Dyego & rdquor ;.

« Si je n’entraîne pas le Barça maintenant, c’est parce que je n’avais pas à l’être. Vous dites davantage ces choses (par la presse). Vous ne savez pas comment les choses se sont passées et Jesús Velasco a tout mon respect, aussi pour être qui il est », a expliqué celui qui était le meilleur joueur du monde avec un ton calme et sincère.

« J’ai la même envie pour le Barça que la saison dernière. Ce sera toujours un match spécial, comme lorsque j’ai joué contre Industrias avec Playas. On a quelques doutes (l’équipe du Barça Albert Cardona est toujours « touchée »), mais dans ces matchs ça n’a pas d’importance & rdquor;, a déclaré le Catalan.

Les techniciens ont exprimé leurs inquiétudes pour le derby

| DAVID RAMÍREZ

Finalement, fait référence au slovaque Tomas Drahovsky, auteur de six buts lors de la dernière journée face au Fútbol Emotion Saragosse (3-11) et porte-jarretelles ‘Pichichi’ avec sept. « Il n’a pas été renouvelé. Il a eu une autre saison de contrat et personne n’est venu avec la clause. Et j’espère qu’il continuera ici plus longtemps. J’ai toujours dit que ce club est le berceau du futsal », a conclu Javi Rodríguez.

Pour sa part, Jesús Velasco est clair que lors de son premier derby catalan, son équipe « va beaucoup souffrir. On cherche encore comment mettre les joueurs d’accord et c’est comme une confrontation d’intérêts qui prend du temps.»

« J’ai joué plusieurs fois contre Industrias, même s’il est vrai que ce sera la première fois après le remodelage. C’est une équipe très intense, avec un grand dynamisme et des joueurs qui osent en un contre un, mais on a aussi nos armes & rdquor;, a poursuivi le Tolède, qui affronte sa première saison sur le banc barcelonais.

Le Pavelló Nou vivra un intense duel catalan ce samedi

| DAVID RAMÍREZ

L’entraîneur du Barça a souligné la grand moment de Sergio Lozano. « La seule crainte que j’ai, c’est qu’il se blesse à nouveaur. Je l’ai formé il y a 10 ans à Ségovie et il continue avec la même motivation, le même charisme et le même respect pour ses rivaux. Il a très faim et très excité », a déclaré Velasco.

Enfin, il a fait référence à un Carlos Ortiz qui joue sous ses ordres depuis une décennie à la seule exception de la saison 2019-2020 lorsqu’il a dirigé Tino Pérez à l’Inter. « C’est le seul joueur que j’ai eu dans trois clubs différents et j’ai une grande confiance avec lui et lui avec moi. Ça me rassure de savoir que quand je fais une erreur, il aura la confiance de me le dire & rdquor;, a-t-il avoué.