Barça vs Santboiana disputent la finale de la division d’honneur catalane de rugby

15/04/2021 à 10h30 CEST

Sport.es

La catégorie la plus élevée de Rugby féminin catalan il rencontrera son champion ce week-end. le Dimanche à 11h au stade Foixarda, les Barça Rugby et le combiné Santboiana-Castelldefels Le titre de la division catalane d’honneur Quadis Autocentre sera contesté.

Les deux équipes arrivent au rendez-vous invaincu, après avoir remporté les trois matches de la phase régulière et surmonté les quarts de finale et les demi-finales, au cours desquels le Le Barça a battu Poble Nou de 34 à 5 et le Santboiana a battu Gótics de Barcelona 29 à 14 après avoir tracé un 0 à 14 initial.

Avec la jeunesse comme drapeau, les deux équipes veulent la victoire pour atteindre les éliminatoires pour la promotion à la division d’honneur «B».