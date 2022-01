« Barcelona Are Back » – Dit Joan Laporta alors que la reconstruction se poursuit

Juste 24 heures après que Joan Laporta a confirmé que la nouvelle recrue Ferran Torres ne peut pas être enregistrée à Barcelone dans l’état actuel des choses, le président du club a envoyé un coup de semonce à travers l’Europe, déclarant: « Tout le monde devrait se préparer, car nous sommes de retour en tant que grands joueurs sur le marché. Le Barça est de retour. Laporta a ensuite ajouté : « Nous travaillons pour constituer une équipe de haut niveau. Tout est possible si on fait bien les choses. Et je suis sûr que nous le ferons. Les meilleurs joueurs sont prêts à rejoindre le Barça. Nous recouvrons définitivement notre statut.

Cela semble un avertissement étrange dès le départ, compte tenu de notre avance dans la reconstruction de Barcelone et après ce qui a été dit un jour plus tôt. Laporta a fait un aveu à propos de Torres, déclarant: «Ferrán Torres ne peut pas être enregistré maintenant – mais nous espérons résoudre cette situation lorsqu’il sera disponible. La vente Demir pourrait aider, nous y sommes. Voyons ce qui se passe avec Luuk de Jong.

« Nous sommes de retour » – Joan Laporta envoie un coup de semonce alors que Barcelone cherche à se reconstruire

Sauter le pistolet?

Lorsque vous faites une déclaration comme celle ci-dessus, vous devez vraiment la sauvegarder. Si vous ne le faites pas, vous aurez toujours l’air d’un clown. Le problème pour Laporta, cependant, est que Barcelone n’a peut-être pas les fonds disponibles pour éviter un nez rouge imminent pour le président. Bien sûr, l’accord Torres offre un peu d’espoir – tout en laissant beaucoup de gens un peu confus quant à la façon dont il a été accordé. Mais cela ne veut pas dire que nous assistons à la renaissance d’une superpuissance financière.

Laporta, plus que quiconque, doit comprendre la longueur du processus qui l’attend. Les déclarations indiquant que » Barcelone est de retour » n’aideront pas Xavi à faire le travail qui lui a été confié. La principale priorité doit être d’enregistrer les signatures terminées plutôt que de déclarer que les signatures n’ont même pas encore abouti.

