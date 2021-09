Barcelona Femeni découvre les adversaires de la phase de groupes de la Ligue des champions

in

Les Barcelona Femeni ont été tirées au sort dans le groupe C de la nouvelle UEFA Women’s Champions League 2021-22 et affronteront Arsenal, Hoffenheim et les nouveaux arrivants HB Køge.

Les Catalans défendront leur titre après avoir été sacrés champions d’Europe pour la première fois la saison dernière après avoir battu Chelsea en finale.

Voici un aperçu du tirage complet :

Groupe A: Chelsea, Wolfsburg, Juventus, Servette FCCF.

Groupe B : Paris, Breidablik, Real Madrid, WFC Kharkiv.

Groupe C : Barcelone, Arsenal, Hoffenheim, HB Køge.

Groupe D : Bayern, Lyon, Häcken, SL Benfica.

Le patron de Barcelone Femeni, Jonatan Giráldez, a fait part de ses réflexions sur le tirage au sort :

« Pour moi, Arsenal est l’une des équipes qui s’est le mieux renforcée en Europe. Ils ont des joueurs de haut niveau et l’autre jour, contre Chelsea, ils l’ont montré, avec un rythme de jeu très élevé. « Hoffenheim a éliminé Milan, nous avons déjà vu certains de leurs matchs cette saison. Sur le plan défensif, ils ont une structure très solide. Ils ont concouru en Ligue contre Wolfsburg et le Bayern et, bien qu’ils soient débutants, ce sera difficile. « L’aspiration du Barça est de gagner chaque match. Nous aimons ce format, c’est une nouvelle façon d’affronter cette compétition et l’équipe l’attend avec impatience. Origine | FC Barcelona

Les matchs se dérouleront du 5 octobre au 16 décembre. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale qui sont prévus en mars 2022.