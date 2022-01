Barcelona Femeni jouera le match UWCL avec le Real Madrid au Camp Nou

Le quart de finale aller de la Ligue des champions féminine de Barcelone Femeni contre le Real Madrid se jouera au Camp Nou.

La nouvelle signifie que c’est la première fois dans l’histoire que le célèbre stade de Barcelone accueillera un match féminin compétitif devant des supporters.

Le Barca Femeni a déjà joué en compétition au Camp Nou, battant l’Espanyol 5-0 en janvier 2021, mais ce match a dû être joué à huis clos à cause de Covid.

Les géants catalans ont confirmé qu’ils avaient décidé que le match aurait lieu au Camp Nou « en reconnaissance des réalisations exceptionnelles de son équipe féminine au cours de la dernière année, remportant le doublé championnat et coupe ainsi que leur toute première Ligue des champions ».

Le club a également confirmé « qu’il fera tout son possible pour s’assurer que la plus grande foule possible soit dans le stade pour soutenir l’équipe ». Le match des quarts de finale devrait avoir lieu le 30 mars avec un coup d’envoi à 18h45, heure locale.