Barcelona Femeni s’éloigne d’un pas des aigus

Les Barcelona Femeni ne sont plus qu’à un pas de réaliser un triplé historique après avoir battu le Madrid CFF pour atteindre la finale de la Copa de la Reina.

C’était une autre performance dominante de l’équipe de Lluís Cortés qui a frappé la barre transversale dans les premiers stades, puis a pris la tête après seulement 15 minutes.

Alexia Putellas a ouvert le score en tirant à la maison d’un tir bas de l’intérieur de la surface de réparation pour terminer un mouvement d’équipe bien travaillé.

Le Barça a dû attendre la deuxième mi-temps pour doubler son avance, mais les buts sont ensuite venus assez épais et rapides pour sceller l’égalité.

Bruna Vilamala a marqué 2-0 six minutes après la mi-temps avant deux buts en trois minutes de Mariona Caldentay et Putellas a vu le Barca se promener vers une autre victoire catégorique.

Les Catalans ont déjà scellé le titre de champion et la Ligue des champions et espèrent en faire un balayage net et ajouter la Copa de la Reina à leur collection le 30 mai.

Le Barça affrontera les vainqueurs de la deuxième demi-finale de jeudi entre l’Atletico Madrid et Levante.

Vous pouvez consulter les faits saillants ci-dessous: