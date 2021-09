Barcelona Femenino ajoute trois points après avoir dépassé le Real Betis Féminas (0-5)

11/09/2021 à 14h30 CEST

La réunion qui s’est tenue ce samedi au Cité Sportive Luis del Sol conclu par une victoire 0-5 entre les Bétis et le Barcelone. Les Réel Bétis est venu vouloir reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Alavés Gloriosas par un score de 2-1. Pour sa part, Barcelone Femmes ont remporté leur dernier match de la compétition 5-0 dans leur stade contre les Grenade Ténérife. Après le résultat obtenu, l’équipe à domicile est seizième, tandis que le Barcelone il est resté avec la direction de Primera Iberdrola.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour lui Barcelone Femmes, qui a tiré le coup de canon sur le Cité Sportive Luis del Sol à travers un peu de Marionne. Après cela, la première partie s’est terminée par un résultat de 0-1.

La deuxième mi-temps du match a commencé de manière positive pour l’équipe visiteuse, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son rival avec un but de Oshoala quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 48. Plus tard, une nouvelle occasion a augmenté le score des visiteurs grâce à un but de Alexia à la 51e minute qui a établi le 0-3 en faveur du Barcelone. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe de Barcelone d’augmenter le score à la 64e minute grâce à un but de Rolfo. L’équipe visiteuse a marqué à nouveau, ce qui a accru les écarts mettant le 0-5 au moyen d’un autre but de Oshoala, réalisant ainsi un doublé à la 69e minute, terminant le match sur un score final de 0-5.

Juan Carlos Amorós, technicien des locaux, a fait entrer sur le terrain Mari paix, Stefanie Da Eira, Jacobs et Leire Peña remplacement Rosa Marquez, fade, Ana González et Asantewaa, tandis que de la part du Barcelone de Jonatan Giráldez, il a été remplacé Police de caractère, Vilamala, Rolfo, Pereira et Jana Fernández pour Chiffons, Crnogorcevic, Hansen, Des murs et Alexia.

L’arbitre du match a sorti quatre cartons jaunes. Des deux équipes, Thalmann, Asantewaa et Mari paix de l’équipe locale et Des murs de l’équipe visiteuse ont reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le Bétis se retrouve avec zéro point et le Barcelone il monte à six points.

Le lendemain le Réel Bétis jouera contre lui Femmes Levante loin de chez soi et le Barcelone Femmes jouera son match contre lui Valence Femmes dans son fief.

Fiche techniqueReal Betis Féminas :Thalmann, Dorine, Vicky, Ana González (Jacobs, min.76), Asantewaa (Leire Peña, min.76), Rosa Márquez (Mari Paz, min.14), Paula Perea, Nana, Andrea Medina, Sosa (Stefanie Da Eira , min.76) et LéonBarcelone Femmes :Paños (Font, min.59), Mapi, Paredes (Pereira, min.61), Crnogorcevic (Vilamala, min.61), Torrejón, Patri Guijarro, Alexia (Jana Fernandez, min.75), Aitana, Mariona, Oshoala et Hansen (Rolfo, min.61)Stade:Cité Sportive Luis del SolButs:Mariona (0-1, min. 45), Oshoala (0-2, min. 48), Alexia (0-3, min. 51), Rolfo (0-4, min. 64) et Oshoala (0-5, au moins 69)