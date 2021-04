Barcelona Open Banc Sabadell 2021: programme et où regarder à la télévision

le Barcelone Open Banc Sabadell C’est l’un des événements les plus importants de la ville de Barcelone. Après quoi malheureusement, il a dû être suspendu en 2020 en raison du coronavirus, revient maintenant avec l’intention de rattraper le temps perdu. Bien entendu, les restrictions de capacité signifieront que seuls 1000 spectateurs pourront assister à la piste principale par rapport aux 8000 des éditions précédentes.

Le champion actuel est l’Autrichien Dominic Thiem, vainqueur en 2019 et remportant un prix de 503480 euros. Cette année, la somme est bien moindre en raison de la situation de crise vécue, avec 178985 euros. Plus, bien sûr, 500 points au classement ATP.

Le tournoi commencera la journée 19 avril et se poursuivra jusqu’au 25 du même mois. Ce jour-là, la finale se jouera au Rafa Nadal Court, l’arène principale des matchs de ce tournoi. Le Barcelona Open Banc Sabadell peut également être apprécié via TVE La 1, Teledeporte, Esport 3 et Movistar +. Par conséquent, l’éventail des offres pour profiter de ce Trophée est très large.